La dinamica è quella di cui si parla da tanto tempo: Woltemade e Kolo Muani, insieme, funzionano. Separati, invece, si perdono un po’. Ma il tecnico è stato chiaro

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Vince la Juve, con Woltemade. Convince la Juve, con Woltemade. E Kolo Muani in campo, ça va sans dire. La dinamica è quella di cui si parla da tanto tempo: i due attaccanti, insieme, funzionano. Separati, invece, si perdono un po’. Ma Spalletti è stato chiaro: “A me una punta continua a servire”, ha detto dopo il rotondissimo 4-0 al Venezia di Davide Nicola. “Deve essere un giocatore fisico, un nove che si piazzi in mezzo all’area a smistare il pallone: con questo gioco moderno, è imprescindibile. Kolo lì può giocarci e deve capirlo. Ma l’attaccante a gennaio serve”. Più chiaro di così, davvero, si muore.

Anche perché l’allenatore ha tracciato perfettamente l’identikit del giocatore chiesto a Carnevali e Massara: un giocatore simile a quel Sorloth dell’Atletico Madrid che già era stato cercato in estate e per cui i contatti sono stati riallacciati. O a Balogun, che però costa qualcosa come 50 milioni di euro: la Juventus non può arrivarci. A meno che non parta qualcuno. “McKennie via? Ci siamo già chiariti: le sue parole sul Manchester United sono state fraintese”, ha detto proprio Spalletti prima della gara col Venezia, facendo eco alle parole proprio del centrocampista, che aveva fatto immediatamente rientrare il caso di mercato. Perché l’americano è imprescindibile, anche se una sua partenza potesse sbloccare quella del suo connazionale.

Tant’è. La Juventus ha bisogno di un attaccante, ma i parametri di bilancio devono essere rispettati. E pure parecchio. C’è un settlement agreement con la Uefa, c’è stata una recente ricapitalizzazione e c’è soprattutto un obiettivo coppe europee (leggasi: Champions League) da raggiungere. Comunque, sì, passando da delle cessioni. “Ho troppi esterni”, ha detto sempre l’allenatore, che ha centrato il traguardo delle 600 panchine e che intanto pensa al futuro. “Non so se siamo usciti dal tunnel, boh”, è stato eloquente, ed è lo specchio di quanto sia ancora altalenante il rendimento della sua squadra.

A proposito di esterni, Alajbegovic ha dei problemi per una botta alla tibia, mentre Zhegrova si continua a confermare l’uomo dei secondi tempi. Non è comunque il kosovaro l’indiziato a partire, nonostante non abbia mai giocato titolare. La sua strada dovrebbe essere ancora bianconera. Mentre Spalletti ha tracciato quella sul mercato. Ora sta alla dirigenza raccogliere gli input.