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Immaginiamo la risposta del compianto professor Franco Scoglio, se qualcuno gli chiedesse, oggi, come difendono le squadre in Serie A: “Ad minchiam”. E chi potrebbe dargli torto, dopo lo spettacolo dei primi tre mesi di campionato e quanto accaduto nell’ultima giornata, in particolare in Parma-Roma (1-5), Milan-Frosinone (5-1) e Atalanta-Inter (4-4)? Venti gol in tre partite, media superiore ai sei in ogni gara: un’abbuffata che ha rallegrato sicuramente gli spettatori – magari non proprio tutti -, ma che merita un approfondimento. Partiamo dai numeri: 376 gol in 12 turni, media 3,13 a gara. La Lazio ha la miglior difesa (9 reti subite) ed è un indizio sulla consistenza del suo primato in classifica. La Roma ha il miglior attacco (36) ed è seconda. La squadra di Gasperini ha anche la miglior differenza reti (+25), seguita dalla Lazio (+19): tanto per ribadire il predominio, fin qui, dei club della capitale. Il Sassuolo ha la peggior retroguardia (-31) ed è una delle ragioni, se non quella principale, del quartultimo posto e dell’inevitabile esonero di Alberto Aquilani, sostituito da Roberto D’Aversa, sconfitto (0-2 in casa con il Genoa) nell’esordio sulla panchina dei neroverdi. Lazio, Roma e Como (10 gol al passivo) hanno incassato meno di una rete a partita, mentre i campioni in carica dell’Inter sono a quota 17.

Nell’analisi del quadro generale, non si può prescindere dalle culture degli allenatori. Se vogliamo usare come metro di giudizio quello che da tempo spacca in due il settore tra “giochisti” e “risultatisti” – divisione sulla quale ci sarebbe molto da discutere -, nel primo partito possiamo collocare, seppure con sfumature diverse, Gasperini, Fabregas, Spalletti, Alvini, Palladino, De Rossi, Di Francesco, Gilardino, Juric, D’Aversa, Zanetti. Allegri è il miglior rappresentante del secondo, poi Pisacane e Nicola. Nella terra di mezzo, ovvero chi cerca un punto di equilibrio, svetta Gattuso. Chivu e Amorim ondeggiano, mentre Abate sta cercando la sua dimensione e Vanoli deve fare i conti con la gestione non facile di una Fiorentina illustre problematica da due stagioni. Sarri è un ex giochista diventato più accorto negli ultimi anni.

In questo contesto, l’ultima giornata ha consegnato agli archivi gol che, nel calcio di una volta, erano impensabili: la fuga palla al piede di Elphege (Parma) in una prateria deserta di 60 metri, le quattro reti del Milan in contropiede (in casa, contro il Frosinone) e la follia generale di Atalanta-Inter. E’ vero che osare di più, alzare le linee di gioco ed essere più spregiudicati espone le squadre a qualche rischio, ma nei tre casi citati siamo andati ben oltre: siamo ai confini del masochismo. La rete di Elphege nasce da un errore di Balerdi – bravissimo fino a quel momento -, giustificabile anche con il fatto che il difensore argentino aveva chiesto il cambio, ma non si può lasciare scoperta un’intera metà campo: al netto dello sbaglio individuale, c’è un qualcosa che va rivisto nel sistema di protezione di Gasperini. La Roma si sta giocando il campionato: svarioni come quello di Parma possono costare caro. Il Frosinone, fino all’infortunio di Raimondo splendida realtà nuova del nostro calcio, si è consegnato mani e piedi alle ripartenze del Milan. Passi un errore, magari anche un secondo, ma quando sono quattro siamo al suicidio. Sorprendono le dichiarazioni di Massimiliano Alvini: “Il nostro percorso passa anche da sconfitte come queste. Non indietreggio neppure di un millimetro. Vogliamo raggiungere la salvezza con questa filosofia, anche a costo di commettere alcuni errori”. No, caro Alvini, non ci siamo. Nessuno chiede di rinunciare ai propri principi, ma correggere qualcosa non significa abiurare: solo i testardi o i presuntuosi continuano a rompersi la testa contro il muro.

In soccorso di Alvini si è subito distinto Fabregas, che parla però da un pulpito diverso: con il materiale tecnico che si ritrova e un club dal portafoglio senza limiti, può permettersi di osare. Il Como ha la terza difesa del campionato e c’è poco da discutere. Atalanta-Inter è sembrata, nel finale, l’ultima ripresa di due pugili suonati. L’Inter per tre volte ha avuto due gol di vantaggio sulla squadra bergamasca e alla fine è stata inchiodata sul 4-4. Chivu, ex difensore, almeno si pone il problema: “Regaliamo troppi gol”. E anche Sarri, diventato meno avventuroso con il trascorrere degli anni, ammette: “La retroguardia è fragile”. Inter e Atalanta spostano il dibattito su uno dei problemi seri del nostro calcio: la mancanza di difensori di alto livello. Gli ultimi grandi interpreti del ruolo sono stati i componenti della BBC juventina, Barzagli, Bonucci e Chiellini, in particolare il primo e il terzo. Dopo di loro, il diluvio. Scalvini–Bastoni, colpiti e affondati dai belgi, non si sono ancora ripresi dallo slalom di Doku: si è visto in Atalanta-Inter. Perché poi il problema è questo: se a un calcio più propositivo, ma con margini di rischio, aggiungi i limiti tecnici dei giocatori, ecco il risultato. Anzi, ecco l’abbuffata di gol. Nessuno rimpiange i tristi zero a zero degli anni Settanta, ma anche vedere le bande del buco infilzate senza pietà non è divertente.