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L’attaccante del Tenerife Jesús de Miguel è morto dopo uno scontro di gioco durante una partita della seconda divisione spagnola disputata lunedì. Il calcio iberico è sotto choc. De Miguel stava contendendo il pallone a centrocampo quando, negli ultimi minuti della gara allo stadio Heliodoro Rodríguez López, è stato colpito al petto dal portiere dell’Andorra, Jesús Owono. Il 30enne attaccante è andato in arresto cardiaco ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma questa mattina è arrivata la tragica notizia del suo decesso.

Le condizioni di De Miguel erano apparse fin da subito gravissime: già in campo, dopo l’espulsione di Owono, il match è stato subito interrotto e poi sospeso, mentre i sanitari tentavano di stabilizzare l’attaccante. Arrivato all’Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, a Santa Cruz, De Miguel è stato subito ricoverato in terapia intensiva. Il Tenerife ha riferito in un comunicato che il giocatore era “stabile, nonostante la gravità delle sue condizioni”. Poi però, nella mattinata di martedì, è arrivato il secondo comunicato del club.

“Distrutti dal dolore, con un nodo in gola e incapaci di credere che questo sia vero, dal CD Tenerife comunichiamo la tragica scomparsa, questo martedì, 3 novembre 2026, alle 8:00, di Jesús de Miguel Alameda”, si legge nella nota del club. Un comunicato da cui traspare quanto l’ambiente sia sconvolto per quel che è accaduto: “Non ci sono parole di conforto; non c’è assolutamente nulla che possa attenuare questo sentimento colmo di tristezza. Siamo accanto alla sua famiglia devastata, accanto ai suoi cari, accanto a tutti i tifosi del Tenerife che oggi piangono per questo crudele epilogo. La famiglia di Jesús de Miguel ringrazia per ogni singola dimostrazione di sostegno ricevuta e, allo stesso modo, chiede, di cuore, il massimo rispetto per la loro privacy in questi terribili momenti“.

L’impatto tra De Miguel e Owono è stato molto violento: il portiere dell’Andorra ha travolto a tutta velocità l’attaccante, che stava correndo nella direzione opposta, involato verso la porta. Purtroppo, Owono ha colpito il suo avversario alla testa ma soprattutto alla parte alta del torace. Quel colpo è stato fatale. Il portiere dell’Andorra è sotto choc, aveva fatto sapere di volersi recare in ospedale, ma purtroppo le condizioni di De Miguel sono rapidamente peggiorate. I tifosi avversari, dopo quel che è accaduto in campo, gli hanno urlato a più riprese “assassino“. Chiaramente non c’era nessun intento violento nel suo intervento, seppur sconsiderato. Ora il portiere è un’altra vittima di questa tragedia sportiva.

Il club di Andorra è stato uno dei primi a esprimere le proprie condoglianze per la morte di Jesús de Miguel: “Con il cuore spezzato e profondamente addolorati, desideriamo porgere le nostre più sincere condoglianze alla famiglia di Jesús de Miguel, a tutti i suoi compagni di squadra, agli amici e al CD Tenerife. Riposa in pace“. La morte di Jesús de Miguel ha sconvolto il calcio spagnolo. Da quando la notizia si è diffusa, sono arrivati messaggi di affetto e condoglianze da ogni angolo del mondo del calcio, a testimonianza del profondo impatto della perdita di uno dei giocatori più amati nello spogliatoio del Tenerife.