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Ultimo aggiornamento: 10:45

Chi era Jesús de Miguel, il centravanti del Tenerife morto dopo lo scontro con Owono. Quando diceva: “Sono un attaccante lavoratore”

di Redazione Sport
Il 30enne si era costruito una carriera di successo nelle serie minori spagnole, fino a meritarsi la grande occasione alle Canarie, dove aveva conquistato la promozione
Chi era Jesús de Miguel, il centravanti del Tenerife morto dopo lo scontro con Owono. Quando diceva: “Sono un attaccante lavoratore”
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Jesús de Miguel si definiva con due parole: “Un delantero trabajador, de equipo”. Un attaccante che lavora per la squadra. “So che se faccio questo, i gol arriveranno”, spiegava nell’estate del 2025, appena arrivato al Tenerife. Una frase che raccontava bene la carriera del centravanti madrileno, morto oggi a 30 anni dopo il terribile scontro di gioco con il portiere Owono avvenuto lunedì durante Tenerife-Andorra.

Nato a Madrid il 21 settembre 1996, Jesús de Miguel Alameda non aveva seguito la strada dei predestinati. Il suo era stato un percorso costruito soprattutto nelle categorie inferiori del calcio spagnolo, passando per Unión Adarve, Fuenlabrada, Navalcarnero e Unionistas de Salamanca, prima della svolta con il Castellón. Lì De Miguel aveva trovato la dimensione migliore. Arrivato nel gennaio 2023, era diventato uno dei protagonisti della promozione in Segunda División: nella stagione 2023/24 aveva segnato 16 gol, chiudendo da capocannoniere del proprio girone di Primera Federación. Quell’annata gli era valsa anche il premio dell’Associazione dei calciatori spagnoli, l’AFE, come miglior giocatore del Gruppo II.

In due anni e mezzo a Castellón aveva messo insieme 88 presenze e 25 reti. Numeri sufficienti per convincere il Tenerife, che nell’estate 2025 aveva pagato il cartellino e gli aveva fatto firmare un contratto fino al giugno 2028. Per De Miguel era anche un ritorno particolare all’Heliodoro Rodríguez López: proprio lì, anni prima, aveva festeggiato con l’Unión Adarve una promozione contro la squadra riserve del Tenerife.

Alle Canarie aveva trovato subito gol e spazio. Nella stagione della promozione del Tenerife in Segunda aveva segnato 11 reti, conquistando il terzo salto di categoria della carriera, dopo quelli ottenuti con il Fuenlabrada nel 2019 e con il Castellón nel 2024. Era diventato, negli anni, uno degli attaccanti più riconoscibili della Primera Federación: nel novembre 2025 AS lo indicava al secondo posto tra i migliori marcatori di sempre della competizione nel suo formato attuale, con 44 gol in 118 partite.

L’ultima estate era stata complicata da una pubalgia che lo aveva costretto a lavorare a parte durante la preparazione. Una nuova tappa difficile in una carriera nella quale nulla era arrivato subito. Lunedì sera, negli ultimi minuti di Tenerife-Andorra, lo scontro con il portiere Jesús Owono, l’arresto cardiaco e la corsa in ospedale. Questa mattina, martedì 3 novembre, il Tenerife ha annunciato la sua morte. Aveva compiuto 30 anni da appena sei settimane.

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