Il calciatore della Reggiana è stato condannato in due gradi di giudizio a sei anni per violenza sessuale di gruppo. La 26enne rompe il silenzio dopo le polemiche: "È un cortocircuito morale insopportabile"

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“Un dolore che mi fa mancare l’aria”. È la reazione della giovane che denunciò Manolo Portanova (condannato in appello per violenza sessuale) davanti alle immagini del calciatore della Reggiana sceso in campo a Forlì con la fascia rossa in occasione delle iniziative contro la violenza sulle donne. Un simbolo pensato per sensibilizzare sul tema degli abusi che, indossato dal centrocampista a cui sono stati inflitti a sei anni in due gradi di giudizio per violenza sessuale di gruppo, ha riaperto una ferita che per la ragazza non si è mai rimarginata come raccontato a Repubblica. Oggi ha 26 anni e da quella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021, quando si consumarono gli abusi in un appartamento a Siena riconosciuti dai giudici, la sua vita è cambiata radicalmente. Cinque anni segnati dalla denuncia, dal lungo percorso giudiziario e dalla necessità di ripercorrere davanti a giudici e avvocati i momenti più drammatici della propria esistenza.

La vicenda della fascia rossa ha riportato tutto in superficie. La giovane, affiancata dalle associazioni Non Una Di Meno e Nondasola, contesta la scelta del calciatore di indossare proprio quel simbolo, mentre continua a respingere le accuse. Per le associazioni si tratta di una contraddizione inaccettabile, che rischia di trasformarsi in una nuova forma di vittimizzazione secondaria. “Quella fascia nasce per dare voce e protezione a chi ha subito un abuso”, spiega la ragazza, che definisce la scena un “cortocircuito morale insopportabile”. Per la donna si tratta di una “beffa atroce”.

La polemica sulla fascia rossa

La contestazione non riguarda soltanto il gesto del calciatore, ma il significato stesso della campagna contro la violenza sulle donne. Secondo la giovane, non basta indossare un simbolo per dimostrare vicinanza alle vittime, soprattutto quando il gesto arriva da una persona condannata; “Se la reputazione sportiva conta più del rispetto per una vittima, allora la battaglia contro la violenza sulle donne è solo uno slogan vuoto”.

Una posizione condivisa dalle associazioni che da tempo contestano lo spazio concesso a Portanova nel mondo del calcio. Anche l’avvocato Jacopo Meini, che ha assistito la ragazza fin dall’inizio, ne sottolinea la determinazione e la forza nel cercare di recuperare una quotidianità dopo quanto accaduto. Interpellata sulla possibilità di rivolgersi direttamente al calciatore, la giovane non lascia spazio a dubbi: non ha intenzione di farlo. “Il mio unico interlocutore oggi è la giustizia”, afferma, ricordando che la vicenda deve ancora essere esaminata dalla Cassazione e dichiarando di confidare nell’esito del percorso giudiziario.

La sentenza: “Vittima ridotta a oggetto”

Nelle motivazione del verdetto di secondo grado i giudici scrissero che non c’era stato alcun consenso, che “la vittima” era stata “ridotta a un oggetto” e che “le tesi difensive” integravano una “vittimizzazione secondaria”. Il giocatore è stato condannato dalla Corte d’Appello di Firenze, dopo una prima sentenza a Siena, per un episodio di violenza sessuale di gruppo avvenuto nel maggio 2021 ai danni di una studentessa, in un appartamento di piazza del Campo. Secondo l’accusa, insieme a lui sarebbero stati coinvolti lo zio, il fratello, all’epoca minorenne, e un amico.

Portanova si è sempre dichiarato innocente, sostenendo che la ragazza fosse consenziente. Nelle 51 pagine di motivazioni la Corte aveva respinto, una dopo l’altra, tutte le censure della difesa, ritenendo pienamente credibile il racconto della persona offesa e individuando puntuali riscontri oggettivi in ogni fase della vicenda: dal referto del Codice Rosa al video girato durante la fase finale della violenza, fino al quadro delle lesioni accertate poche ore dopo i fatti. La vicenda giudiziaria è ora arrivata in Cassazione. Nel frattempo, il centrocampista ha continuato a giocare e a indossare la fascia di capitano della squadra emiliana. Anche in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne prevista il 25 novembre.

“Indossare il simbolo non è come partecipare a una festa mascherata”

“È molto amaro constatare che perfino le iniziative legate al 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza maschile sulle donne, diventano occasione per colpevolizzare le donne e rinsaldare la cultura dello stupro – commenta l’avvocata Claudia Bini, dell’associazione “Donna Chiama Donna” di Siena -. Indossare il simbolo di una violenza strutturale non è come partecipare a una festa mascherata. La violenza maschile è un problema degli uomini e gli uomini se ne devono assumere la responsabilità, interrogarsi, mettersi in discussione e riconoscere i privilegi maschili, come hanno avuto la grandezza di fare Gino Cecchettin e Damiano Rizzi, che la violenza l’hanno subita. Se non lo fanno – prosegue la legale – possono almeno evitare di fare pagliacciate. Meglio dare spazio a altro: al lavoro dei centri anti violenza, delle studiose e delle associazioni femministe, a quello dei Centri per uomini autori di violenza o potenziali autori di violenza di genere, alla mancanza di dati certi sui femminicidi e di percorsi seri per uscire dalla violenza, all’esempio di altre nazioni che hanno fatto politiche più efficaci, le nostre buone prassi, come il codice rosa, gli obblighi formativi imposti dal libro bianco. Almeno per un giorno guardiamo avanti”.