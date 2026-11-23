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È stato espulso per aver preso a calci un avversario a gioco fermo. Poco dopo, è tornato in campo impugnando un coltello e ha scatenato il panico. Solo l’intervento delle forze dell’ordine e ha evitato il peggio. È la cronaca della follia avvenuta domenica mattina durante una partita di calcio di Terza Categoria Sicilia, tra Galactic Paolini e Athletic Partanna.

Il match, valido per la quarta giornata del campionato che riguarda la provincia di Trapani, si stava disputando al campo polisportivo “Di Dia” a Marsala. Secondo la ricostruzione dell’Athletic Partanna, il numero 10 della squadra di casa si è mostrato irrequieto fin dai primi minuti di gioco. Poi l’episodio che ha portato al cartellino rosso, con l’arbitro che ha espulso anche l’allenatore ospite, “intervenuto per soccorrere il proprio calciatore”, scrive il Partanna in un post. Poco dopo, però, lo stesso direttore di gara è stato costretto a sospendere la partita, per il folle gesto del calciatore appena espulso.

“Il n. 10 del Paolini è tornato dagli spogliatoi impugnando un coltello a scatto, minacciando mister, dirigenti e calciatori. Dopo minuti di minacce, arriva ad afferrare per il collo un nostro Dirigente, mentre aveva ancora l’arma nell’altra mano”, racconta l’Athletic Partanna. Il vicepresidente del club chiama il 112 e l’intervento delle forze dell’ordine evita che la situazione possa degenerare: “Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, ascoltando la testimonianza del direttore di gara a conferma dei fatti e procedendo all’identificazione del n. 10 e dei presenti”, si legge sempre nel post.

L’Athletic Partanna parla di “un fatto di inaudita gravità” e annuncia che “tutelerà i propri tesserati e la società in tutte le sedi opportune“. La società belicina ha chiarito l’intenzione di segnalare l’episodio agli organi della Figc e alle autorità competenti. Nel frattempo è intervenuto il presidente del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, Sandro Morgana: “Siamo di fronte a un fatto di inaudita gravità, che nulla ha a che vedere con i valori dello sport. Il calcio deve essere un luogo di aggregazione, rispetto e sana competizione, non può diventare teatro di violenza, minacce e, soprattutto, di episodi in cui si arriva a impugnare un coltello“. Morgana auspica “un intervento tempestivo, netto e concreto da parte della giustizia sportiva. Qualora le responsabilità venissero accertate, mi aspetto provvedimenti severi e l’inibizione dai campi di calcio per chi si è reso protagonista di un gesto così grave. Non possiamo tollerare che simili comportamenti trovino spazio nel nostro movimento“, aggiunge. “La Lnd Sicilia sarà sempre dalla parte di chi vive il calcio con passione, rispetto e correttezza. La violenza deve restare fuori dai nostri campi, senza eccezioni“, conclude il presidente della Lnd Sicilia.