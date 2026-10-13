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Ultimo aggiornamento: 20:06

“Marco senza pensarci un minuto si è schierato contro il grande potere. Poi la storia gli ha dato ragione”: Myrta Merlino su Tardelli

di Redazione Sport
Le parole della giornalista e compagna del campione del mondo del 1982 al BSMT, podcast di Gianluca Gazzoli. Il riferimento è al caso Balogun, quando Infantino - su indicazione di Trump - gli tolse la squalifica per gli ottavi di finale ai Mondiali
“Marco senza pensarci un minuto si è schierato contro il grande potere. Poi la storia gli ha dato ragione”: Myrta Merlino su Tardelli
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“Sono molto fiera perché è stato un gesto di coraggio. Nel senso, quello è un grande potere e Marco, senza pensarci un minuto, si è schierato contro il grande potere“. A parlare è Myrta Merlino, giornalista e conduttrice televisiva, ma anche compagna di Marco Tardelli, oggi opinionista in Rai ma in passato ex calciatore e campione del mondo nel 1982. Merlino ha parlato proprio di Tardelli al BSMT, podcast di Gianluca Gazzoli. Il riferimento è al caso Balogun durante i Mondiali, quando all’attaccante Usa – su richiesta di Trump a Infantino – fu tolta la squalifica e gli fu permesso di giocare gli ottavi di finale della competizione contro il Belgio nonostante l’espulsione del match precedente.

“In questo Mondiale si può fare di tutto, perché basta ricevere degli ordini“, aveva dichiarato in quella circostanza Marco Tardelli, in diretta su Rai 1, durante lo studio televisivo in occasione del match Brasile-Norvegia. La frase dell’ex campione del mondo ha provocato la replica irritata della conduttrice Paola Ferrari: “Ah, degli ordini, dici. Va bene, certo, quello che dici è importante e te ne assumi la responsabilità“. Una frase che aveva portato al gelo in studio, con la tensione che si era percepita chiaramente anche nei momenti successivi.

Gazzoli ha chiesto a Merlino cosa ne pensasse della presa di posizione del compagno e se gli avesse dato dei consigli: “La mia influenza ha a che fare solo col fatto che Marco parla di più da quando sta con me. Lui è uno che si esprimeva poco. Per il resto, invece, il coraggio e l’essere tutto d’un pezzo sono sue caratteristiche: io lo chiamo hombre vertical. Su quella questione lì, diciamo che poi la storia gli ha dato ragione“, ha rimarcato Myrta Merlino.

“Peccato che dopo due ore e mezzo Donald Trump racconta al mondo di aver chiamato Infantino e di avergli chiesto di reintegrare il giocatore della squadra americana perché lui voleva portarsi a casa la vittoria dei Mondiali“, ha poi ribadito Myrta Merlino durante la sua intervista. Proprio Tardelli, poche ore dopo la presa di posizione in diretta, aveva ribadito la sua posizione a ilfattoquotidiano.it, esprimendosi così sul caso dell’attaccante degli Usa: “Questo non è più il calcio che conoscevamo. Lo stanno stravolgendo sotto gli occhi di tutti”, aveva affermato il campione del mondo del 1982.

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