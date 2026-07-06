Scandalo Balogun, gelo e tensione in Rai. Tardelli: “In questo Mondiale basta ricevere degli ordini”. Ferrari: “Te ne assumi la responsabilità”

Negli studi di viale Mazzini il dibattito sulla squalifica tolta al bomber Usa dopo la chiamata di Trump ha portato al botta e risposta tra la conduttrice e l'ex campione del mondo

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“In questo Mondiale si può fare di tutto, perché basta ricevere degli ordini“. È la stoccata con cui Marco Tardelli ha chiuso il suo commento sullo scandalo Balogun in diretta su Rai 1, durante lo studio televisivo in occasione del match Brasile-Norvegia. La frase dell’ex campione del mondo ha provocato la replica irritata della conduttrice Paola Ferrari: “Ah, degli ordini, dici. Va bene, certo, quello che dici è importante e te ne assumi la responsabilità“. Una frase che ha portato al gelo in studio, con la tensione che si è percepita chiaramente anche nei momenti successivi.

Folarin Balogun, miglior marcatore degli Stati Uniti a questi Mondiali, sarà regolarmente in campo negli ottavi contro il Belgio perché la Fifa con una decisione senza precedenti ha tolto la sua squalifica per il cartellino rosso rimediato contro la Bosnia. Prima di questa scelta controversa, il presidente Donald Trump aveva chiamato Gianni Infantino per chiedere proprio una misura in tal senso: poi ha ringraziato apertamente la Fifa con un post su Truth.

“È una gran brutta cosa perché, al di là del fatto che lui possa aver commesso il fallo volontariamente o meno, se fosse successo in area di rigore avrebbero dato il rigore. Sicuramente. Era rigore. E allora era anche fallo e, di conseguenza, questa decisione non andava annullata“, ha spiegato Tardelli negli studi Rai. Poi ha parlato di “ordini”, provocando la precisazione della conduttrice Ferrari. Che ha anche aggiunto: “Non so chi possa dare un ordine a Infantino, ma…”. Tardelli a quel punto ha subito ribattuto: “Io non ho fatto nessun nome“.

Poco dopo, con una crescente tensione, la regia ha mostrato anche il post di Trump che ringrazia la Fifa. “Come diceva giustamente Marco Tardelli, è sicuramente (una decisione) importante e farà discutere“, ha proseguito Ferrari. Poi ha aggiunto: “E non sogghignare sottobanco, Tardelli. Insomma, togliere una squalifica non è mai successo”. Più tardi, nella trasmissione Notti Mondiali, sempre Tardelli ha commentato la notizia della telefonata di Trump a Infantino: “Non so se Trump abbia fatto una telefonata alla Fifa, questo non si può sapere. Certamente è una cosa che non c’entra niente con lo sport, non c’entra niente con il calcio“.