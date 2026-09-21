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Calcio

Ultimo aggiornamento: 15:36

Già due esoneri, almeno tre panchine in bilico, ma anche quattro grandi sorprese: come arrivano gli allenatori di Serie A alla prima pausa

di Valentino Della Casa
Non hanno resistito fino al primo stop Grosso e Tedesco, ma ora sulla graticola ci sono pure De Rossi e Stroppa. Per Amorim e Spalletti invece sono arrivate vittorie determinanti | Il punto per ogni club
Già due esoneri, almeno tre panchine in bilico, ma anche quattro grandi sorprese: come arrivano gli allenatori di Serie A alla prima pausa
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Una pausa extralarge per tirare una riga e soprattutto riordinare le idee. Lo devono fare tutti: giocatori, allenatori e società. Perché l’inizio di campionato ha già portato a due decisioni drastiche per due progetti che partivano con moltissimo entusiasmo (Fiorentina e Bologna, con gli esoneri di Grosso e Tedesco), ma che pure altre situazioni siano in bilico è abbastanza pacifico. Ecco, caso per caso, le situazioni in ogni squadra di Serie A.

I due nuovi arrivati

Bologna: Palladino
L’esonero di Tedesco è giunto a causa dei risultati che non arrivavano. L’ha confermato l’AD del Bologna, Fenucci, nel giorno della presentazione di Palladino. Che dopo il pareggio per 1-1 contro il Torino avrà ora modo di lavorare con un gruppo che deve imparare a conoscere.

Fiorentina: Vanoli
La cura Vanoli si vede: dopo tre partite, tra campionato e Coppa Italia, il bilancio recita 2 vittorie e 1 pareggio, arrivato peraltro contro il Napoli e in rimonta. Dà la sensazione di avere in mano la squadra e le idee per farla rendere. E forse il rimpianto per non aver sùbito ricominciato la stagione con lui aumenta.

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