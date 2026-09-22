I calciatori del Real Valladolid sentono dei rumori sul bus, scendono e trovano un migrante tre le ruote posteriori: stava scappando da Ceuta per raggiungere la Spagna

L'autobus si è fermato in un'area di servizio e in quel momento un ragazzo di 17 anni è stato poi trovato aggrappato all'asse posteriore del mezzo. Il club: "Siamo scioccati"

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Un giovane marocchino, 17enne, infatti, ha cercato di raggiungere la Spagna da Ceuta – città spagnola in Africa colpita dalla crisi migratoria a fine luglio – nascondendosi e aggrappandosi sotto l’autobus del Real Valladolid. Il fatto è successo domenica: il mezzo di trasporto del team iberico rientrava verso casa dopo una partita della sesta giornata della Liga 2 (Seconda Divisione spagnola) nella quale il Real Valladolid ha giocato contro il Ceuta (terminata 1-1), in trasferta, allo stadio Alfonso-Murube. La notizia, confermata dallo stesso club iberico, ha da subito fatto il giro del web. Il giovane marocchino è stato trovato rannicchiato tra le ruote posteriori del bus, che intanto aveva percorso oltre cento chilometri.

La squadra aveva due autobus per il viaggio di ritorno a Valladolid. Sull’autobus ufficiale della squadra, che trasportava i giocatori, sono però stati uditi rumori insoliti circa un’ora dopo la partenza, nella provincia di Cadice e nei pressi di Siviglia. L’autobus si è fermato in un’area di servizio e in quel momento un ragazzo di 17 anni è stato poi trovato aggrappato all’asse posteriore del mezzo. Fonti interne al club, a conoscenza della situazione, hanno riferito a The Athletic che il ragazzo ha dichiarato di provenire da Tetouan, città del nord del Marocco, di essere arrivato da Ceuta e di voler raggiungere Algeciras, dove intendeva cercare alloggio in un centro per minori. Quando è stato ritrovato, era disorientato ed esausto: lo staff medico del Valladolid gli ha fornito cibo e acqua e lo ha poi visitato. Nessuna ferita particolare, ma un forte mal di schiena.

Successivamente è arrivata la Guardia Civil, intervenuta sul posto, con il ragazzo che è riuscito ad alzarsi e a camminare da solo, prima dell’arrivo di un’ambulanza, chiamata da Valladolid. Infine la Guardia Civil ha preso in carico il ragazzo. Jorge Santiago, vicepresidente del Valladolid, ha dichiarato a The Athletic che l’incidente ha lasciato i giocatori e la delegazione in trasferta “abbastanza scioccati“. “Innanzitutto perché non avevamo mai vissuto niente di simile prima, e poi perché ci siamo resi conto che qualcuno stava mettendo a rischio la propria vita per raggiungere un altro Paese”, ha detto Santiago. “Nessuno ti avverte di questo genere di situazioni, ma purtroppo è risaputo che questo è uno dei modi in cui le persone cercano di arrivare dal Marocco alla Spagna continentale, nascondendosi in camion, autobus… in qualsiasi modo possibile, con l’intenzione di riuscire ad attraversare il confine”, ha concluso il vicepresidente del club.