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Ultimo aggiornamento: 13:31

Champions League, il calendario delle italiane: l’Inter subito contro Mou, Allegri contro Arteta. Per la Roma un novembre di fuoco, il Como sfida il Lipsia all’esordio

di Domenico Cannizzaro
Svelate le date e degli orari delle otto sfide della fase campionato della massima competizione calcistica europea. Per gli uomini di Fabregas un finale da incubo, i nerazzurri invece aprono al "Bernabeu"
Champions League, il calendario delle italiane: l’Inter subito contro Mou, Allegri contro Arteta. Per la Roma un novembre di fuoco, il Como sfida il Lipsia all’esordio
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Dopo i sorteggi di due giorni fa, a Montecarlo, con le italiane che hanno conosciute le otto avversarie da sfidare nella League Phase della Champions League, oggi – 29 agosto – è stato il giorno dei calendari delle partite. Quattro in casa e quattro in trasferta: questo lo schema ormai noto da un paio di anni nel nuovo format della Champions League. L’Inter farà l’esordio al “Santiago Bernabeu” contro il Real Madrid di José Mourinho. Poi una serie di partite abbordabili fino alla penultima contro il Liverpool, a San Siro.

La Roma invece giocherà la prima in Turchia, nel “caldo” stadio del Fenerbahce, mentre più difficile è l’esordio del Napoli di Allegri, che al “Maradona”, affronta l’Arsenal vicecampione d’Europa. Il Como affronta il Lipsia in casa all’esordio nel torneo, ma dovrà cercare di far punti nelle prime sei: nelle ultime due affronta il PSG e il Barcellona.

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