Tutte le avversarie delle quattro italiane in Europa. Sia nerazzurri che giallorossi si trovano di fronte l'ex tecnico portoghese. I francesi campioni in carica incrociano Gasperini e Fabregas

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Segui in diretta il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026/27. L’urna di Nyon a partire dalle ore 18 stabilisce il calendario e le avversarie di Inter, Roma, Napoli e Como, le quattro squadre italiane presenti nel maxi-girone a 36 squadre. Non sono possibili scontri diretti tra formazioni dello stesso Paese e ogni club può affrontare al massimo due avversarie provenienti dalla stessa federazione nazionale.

L’Inter conosce già le sue rivali. Dalla prima fascia sono arrivate le sfide contro il Liverpool e soprattutto il Real Madrid di Mourinho, da affrontare al Bernabeu. Un’altra trasferta ostica sarà quella a Dortmund contro il muro giallo del Borussia, ma non sarà facile nemmeno al de Kuip, il catino casa degli olandesi del Feyenoord. A San Siro ci sono tre gare teoricamente alla portata contro Club Brugge, Shakhtar e i tedeschi dello Stoccarda. La brutta notizia per Chivu è che non c’è praticamente nemmeno una partita semplice, se si esclude forse quella contro lo Slovan Bratislava, da giocare però nella capitale slovacca.

Peggio è andata sicuramente alla Roma, che in comune con l’Inter ha la sfida all’ex Mourinho, ora sulla panchina del Real, da giocare tra le mura dell’Olimpico. La gara più difficile sarà senza dubbio la trasferta a Parigi contro i campioni in carica del Psg. Ma la Roma dovrà giocare anche a Old Trafford contro il Manchester United e a Istanbul contro il Fenerbahce. Il calendario durissimo dei giallorossi viene completato dalle partite in casa contro lo Sporting Lisbona e contro i francesi del Lille. All’Olimpico l’unica partita cuscinetto sarà con lo Slovan Bratislava, mentre la trasferta più agevole – sulla carta – è quella ad Atene contro l’AEK, comunque in un clima caldissimo.

Sorteggio Champions Inter: le 8 avversarie

Liverpool (in casa)

Real Madrid (in trasferta)

Club Brugge (in casa)

Borussia Dortmund (in trasferta)

Shakhtar (in casa)

Feyenoord (in trasferta)

Stoccarda (in casa)

Slovan Bratislava (in trasferta)

Sorteggio Champions Roma: le 8 avversarie

Real Madrid (in casa)

Psg (in trasferta)

Sporting Lisbona (in casa)

Manchester United (in trasferta)

Lille (in casa)

Fenerbahce (in trasferta)

Slovan Bratislava (in casa)

Aek Atene (in trasferta)

Sorteggio Champions Napoli: le 8 avversarie

Manchester City (in trasferta)

Arsenal (in casa)

Porto (in trasferta)

Club Brugge (in casa)

Villarreal (in trasferta)

Bodo/Glimt (in casa)

in aggiornamento

Sorteggio Champions Como: le 8 avversarie

Barcellona (in trasferta)

Psg (in casa)

Real Betis (in trasferta)

Manchester United (in casa)

Feyenoord (in trasferta)

Lipsia (in casa)

in aggiornamento

Tutte le squadre partecipanti alla Champions League 2026/27

Seconda fascia: Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruges, Real Betis, PSV

Terza fascia: Feyenoord, Lille, Napoli, Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Bodo/Glimt, Fenerbahçe

Quarta fascia: Slavia Praga, Stoccarda, Como, Lens, Lask, Sabah, Viking, Aek Atene, Slovan Bratislava

Champions League 2026/27: il calendario della prima fase

La prima giornata della fase a girone unico della Champions League è in programma tra l’8 e il 10 settembre: solo la prima – da quando c’è il nuovo format, dal 2024 – si gioca su tre giorni e non su due come le altre sette. Si chiuderà invece il 27 gennaio 2027 con tutte le partite in contemporanea per garantire la regolarità. Di seguito le date delle otto giornate.

1ª giornata : 8-10 settembre 2026

: 8-10 settembre 2026 2ª giornata : 13-14 ottobre 2026

: 13-14 ottobre 2026 3ª giornata : 20-21 ottobre 2026

: 20-21 ottobre 2026 4ª giornata : 3-4 novembre 2026

: 3-4 novembre 2026 5ª giornata: 24-25 novembre 2026

giornata: 24-25 novembre 2026 6ª giornata : 8-9 dicembre 2026

: 8-9 dicembre 2026 7ª giornata : 19-20 gennaio 2027

: 19-20 gennaio 2027 8ª giornata: 27 gennaio 2027

Champions League 2026/27: il regolamento

La Champions League 2026/27 prevede un’unica fase campionato a 36 squadre. Ogni clyb affronta otto squadre diverse (quattro partite in casa e quattro in trasferta): le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre che si classificano dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi della fase a eliminazione diretta, i cui vincitori accederanno agli ottavi di finale.

Da quel momento in poi si giocherà la classica fase a eliminazione diretta, con tabellone tennistico e gare ad andata e ritorno, fino alla finale di sabato 5 giugno 2027 all’Estadio Metropolitano di Madrid.