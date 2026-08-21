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Ultimo aggiornamento: 11:22

Ronaldinho riparte dalla Serie C a 46 anni e vuole giocare: “Sto bene” – Video

di Redazione Sport
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Il calciatore - arrivato in Italia proprio per la presentazione del club che partecipa al campionato di Serie C - è stato accolto da un lunghissimo applauso
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Sto bene…” accompagnato da una sonora e sincera risata. Ronaldinho, un Pallone d’oro e un Mondiale vinto tra i mille successi, a 46 anni riparte dal Ravenna, in Serie C: il brasiliano si è presentato così a chi gli ha chiesto quali siano le sue condizioni in vista di un possibile esordio con la squadra. “Tornare in campo e segnare? Se viene sarà ancora più bello” ha detto nel suo primo incontro con i giornalisti nel giorno della presentazione: “Sono qui per portare entusiasmo ai compagni e spettacolo“. L’ex Milan e Barcellona si è detto “molto felice” di essere a Ravenna, “con gli amici”. “Ci aspettiamo che le cose vanno bene per la squadra” ha aggiunto. Dinho ha parlato anche del suo incontro con Modric, “uno dei più grandi della storia del calcio, un bravo ragazzo”.

Il calciatore – arrivato in Italia proprio per la presentazione del club che partecipa al campionato di Serie C – è stato presentato così: “A Ravenna con un ultimo obiettivo, tanto semplice quanto straordinariamente romantico: segnare l’ultimo goal della sua carriera allo stadio Bruno Benelli. Un ultimo goal, un regalo al calcio, a Ravenna, alla Romagna e a tutti voi che amate il calcio. Con la maglia numero 10, Ronaldo de Assis Moreira, semplicemente Ronaldinho“.

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