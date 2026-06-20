Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

La notizia esiste ed è reale: Ronaldinho verrà tesserato come calciatore dal Ravenna, club romagnolo di Serie C. Douglas Costa al Chievo sembrava la trattativa più esotica di sempre in Italia e invece il fuoriclasse brasiliano lo ha anche superato. La notizia clamorosa – lanciata da La Gazzetta dello Sport – si è rapidamente diffusa in Italie e nel mondo, ma non tutto è ovviamente come sembra. Ma a 46 anni, dopo 11 anni di inattività, come fa a giocare in Serie C? È la domanda che tutti si sono fatti. E infatti non giocherà. O meglio, potrebbe fare uno spezzone e basta. In estrema sintesi: Ronaldinho non sarà un calciatore a tempo pieno, non si allenerà, non farà il ritiro con la squadra. Ma potrebbe essere presente ad agosto alla serata di presentazione della rosa.

È una forte operazione di marketing messa in atto dal club di Ignazio Cipriani, con Ronaldinho che investirà nel club. “Ronaldinho è un giocatore magico e verrà tesserato. È un grande colpo. Giocherà a 46 anni? Dipende, ma diciamo che verrà tesserato”, ha spiegato a LaPresse il vicepresidente del Ravenna, Ariedo Braida, in merito al prossimo arrivo del 46enne brasiliano nel club di Serie C. L’ultima gara dell’ex fuoriclasse di Barcellona e Milan risale al 2015 con la Fluminense. Qualche dettaglio in più dell’operazione potrebbe arrivare oggi: Ronaldinho infatti terrà alle 22 ora locale una conferenza stampa insieme al cantante colombiano Blessd a New York mentre il 23 giugno a Miami verrà illustrato il progetto che non dovrebbe limitarsi ad una semplice iniziativa di marketing, ma dovrebbe essere una serata show.

Quella sarà una sorta di prima presentazione del club, mentre la presentazione della squadra vera e propria si terrà quasi a mercato chiuso, nella seconda metà di agosto. I contatti tra Ronaldinho e il Ravenna erano cominciati già lo scorso dicembre, quando l’ex Barcellona era stato fotografato con la sciarpa del club ravennate. È evidente che il tutto sia per accrescere e diffondere il brand Ravenna in Italia, ma anche a livello internazionale. Già a Miami, il 23 giugno, la presentazione del progetto che coinvolge anche Ronaldinho, nuovo investitore del club. Sull’ingresso in società c’è al momento riserbo, ma di più si saprà appunto a Miami. Ciò che però è certo è che Ronaldinho sarà coinvolto nel nuovo Ravenna e – a proposito di marketing – ci sarà anche una maglia speciale: colore bianco, con la R del Ravenna che si intreccia con il logo R10, marchio di Ronaldinho.