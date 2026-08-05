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Il filmato è stato diffuso dalla polizia ucraina e mostra un civile inseguito da un drone in un mercato della città di Kherson, nel sud del Paese. Nelle immagini si vede un uomo vestito di scuro correre attorno a un veicolo nel tentativo di sfuggire a un drone FPV (a pilotaggio remoto), che lo insegue prima di far esplodere il proprio carico bellico. Secondo la polizia, l’uomo, di 52 anni, è sopravvissuto ma ha riportato ferite e una commozione cerebrale.

“Avevo appena montato gli ombrelloni e iniziato a tirare fuori le cassette… c’era anche mia moglie. Abbiamo sentito un ronzio” ha raccontato il fruttivendolo identificato come Yuriy. L’Ucraina ha espresso indignazione e ha denunciato l’accaduto come una deliberata caccia all’uomo e un safari ai danni dei civili. “Oggi in molti sono rimasti scioccati dall’ennesimo video del safari con droni che i russi stanno conducendo contro i civili a Kherson” ha affermato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, condividendo il filmato. “Il mondo deve vedere tutto questo. Deve vedere ogni prova del fatto che la Russia è impazzita e che i suoi soldati provano piacere nell’uccidere e nel maltrattare i civili” ha aggiunto.