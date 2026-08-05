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“La presidente del Consiglio aveva scelto parole molto nette, aveva detto che non avrebbe più coperto nessuno. Perché la presidente del Consiglio sta facendo il contrario? Consentite l’acquisizione di quelle conversazioni e lasciate che emerga la verità”. Lo ha detto Elly Schlein alla Camera pochi minuti prima del voto dei parlamentari sul caso Delmastro.

“Permettete che ogni dubbio venga finalmente chiarito. La trasparenza produce esattamente questo effetto, chiude le polemiche, rafforza la credibilità delle istituzioni e restituisce fiducia ai cittadini. Per anni abbiamo ascoltato esponenti di Fratelli d’Italia dai banchi dell’opposizione sostenere che chi esercita funzioni pubbliche ha il dovere di sottoporsi a ogni verifica perché la credibilità delle istituzioni passa anche dalla disponibilità a non sottrarsi ad alcun controllo. Poi, arrivati al governo, questo principio è cambiato improvvisamente. La trasparenza continua ad essere invocata solo se riguarda qualcun altro, mai se stessi e io mi chiedo perché le regole cambino ogni volta che essere coinvolte è qualcuno che appartiene alla stretta cerchia della presidente del Consiglio”.