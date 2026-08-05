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Ultimo aggiornamento: 18:06 del 5 Agosto

Caso Delmastro | “Fuori le chat!”: i parlamentari M5s alzano i cellulari per la protesta simultanea alla Camera e al Senato

di Redazione Politica
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L'iniziativa di deputati e senatori che mostrano una foto del deputato di Fdi e richiamano la campagna #fuorilechat di queste setttimane
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Proteste dei senatori e dei deputati M5s in Aula a Palazzo Madama e Montecitorio mentre sono in corso le dichiarazioni di voto sulla vicenda Delmastro nell’emiciclo della Camera. L’aula del Senato è poi stata sospesa per qualche minuto. A Montecitorio, invece, nel momento in cui Giuseppe Conte ha terminato l’intervento in dichiarazione di voto, i deputati M5s hanno sollevato i cellulari inscenando un’azione simbolica di protesta e richiamando la campagna #fuorilechat promossa in queste settimane dal Movimento 5 Stelle.

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