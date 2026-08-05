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Ultimo aggiornamento: 18:23 del 5 Agosto

Delmastro, Conte attacca Meloni: “Proteggi l’amichetto di partito, siete lontani anni luce dall’onore delle istituzioni”

di Redazione Politica
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Il leader del M5s all'attacco in Aula: "Prima Santanché, ora Delmastro. Queste sono le vostre priorità, non i cittadini"
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La maggioranza “sta scudando un amichetto di partito” e “macchia così le istituzioni”. Così il presidente M5s Giuseppe Conte in un passaggio del proprio intervento – più sopra il video integrale – in Aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sulla relazione della Giunta autorizzazioni sul caso Delmastro. “Qui si parla anche dell’idea di giustizia che ha questo governo e anche Giorgia Meloni – prosegue -. Meloni diserta ques’aula e mi chiedo se fosse stata qui, che cosa avrebbe detto oggi? Cosa avrebbe detto ai cittadini che ci seguono? Cari cittadini, qui oggi parliamo di uno scudo”.

“Uno scudo contro il carovita? No. Ma di uno scudo contro il crollo degli stipendi? No. Di uno scudo contro il caro della produzione industriale? No, nemmeno. Di uno scudo contro il boom delle ore di cassa integrazione? Neppure. Carburante, neppure. Qui parliamo di uno scudo degli amici di partito. Prima che è stata scudata Santanché, oggi è la volta di Delmastro. E allora diciamolo. Questi sono le priorità vostre rispetto ai bisogni dei cittadini. In questo modo voi dimostrate di essere anni luce dai bisogni dei cittadini, ma anche anni luce dall’onore delle istituzioni“.

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