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Ultimo aggiornamento: 16:43

Caso Delmastro, la diretta da Montecitorio: il voto sul no alla Procura sulle chat del deputato di Fdi

di Redazione Politica
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In Aula alla Camera arriva il voto sulle chat dell’ex sottosegretario Andrea Delmastro. Il relatore per la maggioranza in giunta per le autorizzazioni Pietro Pittalis, intervenuto per primo, ha spiegato all’assemblea i motivi della proposta di diniego per la Procura all’acquisizione delle chat deliberata a maggioranza dalla giunta per le autorizzazioni. Su questa relazione oggi voterà l’Aula.

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