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Con una medaglia d’argento e a testa altissima. Si è chiuso così l’Europeo della Nazionale Under 18 di basket dell’Italia, che nella finale di Trento è stata costretta a cedere a una Slovenia impeccabile per tutti i 40 minuti (71-88). È la quinta medaglia vinta dal Settore Giovanile Maschile negli ultimi 4 anni: nel 2023 Argento all’Europeo Under 16, nel 2024 Argento al Mondiale Under 17, nel 2025 Oro all’Europeo Under 20 e Bronzo all’Europeo Under 18. Il miglior marcatore dell’Italia è stato Cheickh Niang – 18enne dell’Aquila Trento che già quest’anno ha esordito e giocato in Serie A – con 27 punti. Niang è stato anche inserito nel miglior quintetto dell’Europeo: con lui Hugo Yimga (Francia), Diego Niebla (Spagna), Leonard Kroger (Germania) e Stefan Joksimovic (Slovenia), eletto MVP della competizione. Per i campioni d’Europa – che hanno dimostrato quanto il movimento cestistico sloveno sia florido – 24 punti di Stefan Joksimovic e 21 di Lukas Bojovic.

Prima di oggi, il bilancio dell’Italia nella storia degli Europei Under 18 contava un bottino di 14 medaglie: 1 Oro, 4 Argenti e 9 Bronzi. Il momento più alto della storia azzurra risale al 1990, sul parquet di Groningen ed Emmen. In quattro occasioni l’Italia ha sfiorato il gradino più alto del podio, dovendosi accontentare della medaglia d’argento (1972, 1984, 1988, 1992). Quattro i bronzi consecutivi nel 1964, 1966, 1968 e 1970, seguiti da quello del 1974, poi gli Azzurri sono tornati sul terzo gradino del podio nel 1986, nel 2005 e nel 2016. L’anno scorso a Belgrado, il bronzo vinto dalla squadra allenata da coach Sodini. Per l’Italia del basket è un risultato che dà morale e fiducia a un movimento che – insieme a quello calcistico – ha avuto più difficoltà negli ultimi anni a differenza di tanti sport.

Credit foto: fip.it