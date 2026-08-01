Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Un’esplosione è avvenuta vicino a un caffè estivo in piazza Kudrinskaya, nel centro di Mosca, provocando tre morti e quindici feriti. Lo riporta la Tass citando il ministero degli Interni di Mosca. “Funzionari della Direzione Generale del Ministero degli Interni russo per Mosca stanno operando sul luogo dell’incidente, nei pressi dell’edificio 1 di Piazza Kudrinskaya. Secondo le informazioni disponibili, un’esplosione si è verificata oggi intorno alle 20:10 vicino a un caffè estivo, provocando tre morti e 15 feriti di varia gravità”, ha dichiarato l’ufficio stampa. Sul luogo dell’incidente sono presenti investigatori del ministero dell’Interno e dei servizi di emergenza. Per Interfax, i feriti stanno ricevendo le cure mediche necessarie. A dichiararlo ai giornalisti è stato Alexei Kuznetsov, collaboratore del ministero della Salute. “Le vittime dell’esplosione del ristorante di Mosca stanno ricevendo tutte le cure mediche necessarie”, ha affermato Kuznetsov.