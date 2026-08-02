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Avevano organizzato la festa di compleanno nel locale Balzi Rossi, in pieno centro a Mosca. Ma quella che doveva essere un’occasione di condivisione si è trasformata in un incubo: un ordigno artigianale – che una donna non identificata aveva tentato di introdurre nel locale – è infatti esploso all’interno del bar cafè, provocando la morte di tre persone e il ferimento di altre 21. Un attacco che finora non è stato rivendicato. Ma a colpire è che il festeggiato fosse e il comandante in capo delle Forze aerospaziali russe, il generale colonnello Aleksandr Chaiko, riferisce il giornalista russo Oleg Kashin, rilanciato dai media ucraini. All’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel 2022, Chaiko era l’ufficiale russo di più alto rango sul campo durante l’offensiva verso Kiev. Successivamente è stato sanzionato dall’Unione Europea a causa del suo ruolo di comando durante i fatti correlati al massacro di Bucha, dove centinaia di civili ucraini sono stati uccisi, giustiziati con colpi alla nuca e seppelliti in fosse comuni. La scoperta dei corpi, avvenuta dopo il ritiro russo all’inizio di aprile 2022, ha svelato prove di esecuzioni sommarie, torture e abusi sessuali.

“Un ordigno artigianale è detonato in un ristorante in piazza Kudrinskaya, uccidendo tre persone”, ha dichiarato il Comitato antiterrorismo, citato dalle agenzie di stampa russe, aggiungendo che le tre vittime sono un cliente, la stessa donna e una guardia di sicurezza che le aveva impedito di entrare nel locale. Nel locale ‘Balzi Rossì, dove si è verificata l’esplosione, secondo diversi media russi, era in corso un banchetto privato. Per il sito Astra, si stava infatti svolgendo un party e numerose auto con targa nera, cioè appartenenti a militari, erano parcheggiate nei pressi del ristorante. Tra i presenti all’evento c’era il nuovo comandante dell’aeronautica russa Alexander Chaiko, che ha assunto l’incarico un mese e mezzo fa. Un testimone oculare ha riferito all’agenzia Ria Novosti che i primi servizi di emergenza e le ambulanze sono arrivati molto rapidamente, nel giro di un paio di minuti, come testimoniano alcuni Canali Telegram russi che hanno diffuso il video sull’accaduto. Una residente di un palazzo in piazza Kudrinskaya ha raccontato ai giornalisti di essere corsa in strada e di aver visto uomini e donne in abiti eleganti uscire dal ristorante a piedi nudi, tenendo in mano le scarpe.

La Russia è stata in passato bersaglio di numerosi atti terroristici, anche a Mosca. Dall’inizio della guerra in Ucraina nel 2022, i servizi di intelligence ucraini hanno rivendicato, o sono stati accusati di diversi omicidi o tentati omicidi di ufficiali militari russi e figure pubbliche sostenitrici del conflitto. Negli ultimi anni, diversi generali russi e funzionari locali insediati da Mosca nei territori ucraini occupati sono rimasti uccisi o feriti in attentati dinamitardi.