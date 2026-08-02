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Ultimo aggiornamento: 15:03

“Battaglia” in alto mare: la Marina militare abborda petroliera della “flotta ombra” russa al largo di Pantelleria

di Redazione Cronaca
Una squadra di militari italiani ha raggiunto la Toa Payoh, già sanzionata dall'Ue, in acque internazionali con un elicottero e ha effettuato i controlli previsti
“Battaglia” in alto mare: la Marina militare abborda petroliera della “flotta ombra” russa al largo di Pantelleria
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La Marina militare italiana ha abbordato una petroliera della “flotta ombra” russa in acque internazionali a ovest di Pantelleria. L’operazione è scattata dopo il rifiuto del comandante di fornire collaborazione nei controlli. Così dalla nave Thaon di Revel, che aveva intercettato il cargo Toa Payoh, battente bandiera camerunense, si è alzato un volo un elicottero con a bordo una squadra di militari che sono saliti sulla petroliera per effettuare i controlli.

A supporto della Thaon di Revel, ammiraglia dell’operazione Eunavfor Med Irini, cioè la missione europea nel Mediterraneo, c’erano una nave greca e un aereo da pattugliamento polacco. L’operazione è durata circa due ore e si è conclusa in “piena sicurezza”, spiega il ministero della Difesa, sottolineando che tutto si è svolto in “acque internazionali nell’ambito del mandato europeo” e nel “pieno rispetto dell’articolo 110 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos), che consente a una nave militare, in presenza delle condizioni previste, di procedere alle verifiche necessarie sulla nazionalità di un mercantile e sulla bandiera che è autorizzato a battere”.

Ora sono in corso le “verifiche sulle informazioni e sulla documentazione acquisita durante il controllo” sulla Toa Payoh, già sottoposta a sanzioni dell’Unione europea e appartenente alla cosiddetta “flotta ombra” russa. La petroliera al momento è in mare con la bandiera del Camerun, che ne identifica la nazionalità. Partita il 16 luglio dal porto di Cotonou, in Benin, è attualmente diretta a Istanbul.

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