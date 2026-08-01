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Molti sono stati dichiariati inagibili. E non avrebbe potuto essere altrimenti, visti i danni provocati dal terremoto che ha colpito l’area flegrea. I problemi principali, come mostrano queste immagini aeree, si registrano ai palazzi del Parco Olivetti di Pozzuoli, l’area più vicina all’epicentro del sisma di magnitudo 4.7.

Muri sventrati, lunghe crepe lungo il perimetro e finestre divelte o piegate in diversi condomini raccontano la violenza con la quale la scossa, con un ipocentro ad appena 3 chilometri di profondità, si è abbattuta sull’area dell’hinterland di Napoli.