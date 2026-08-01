Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 16:40

Muri sventrati e finestre divelte: i danni del terremoto alle case del Parco Olivetti visti dall’alto

di Local Team per Il Fatto
Icona dei commenti (0)
I problemi principali, come mostrano queste immagini aeree, si registrano nella zona di Pozzuoli, con centinaia di sfollati
Icona dei commenti Commenti

Molti sono stati dichiariati inagibili. E non avrebbe potuto essere altrimenti, visti i danni provocati dal terremoto che ha colpito l’area flegrea. I problemi principali, come mostrano queste immagini aeree, si registrano ai palazzi del Parco Olivetti di Pozzuoli, l’area più vicina all’epicentro del sisma di magnitudo 4.7.

Muri sventrati, lunghe crepe lungo il perimetro e finestre divelte o piegate in diversi condomini raccontano la violenza con la quale la scossa, con un ipocentro ad appena 3 chilometri di profondità, si è abbattuta sull’area dell’hinterland di Napoli.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione