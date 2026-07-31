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Ultimo aggiornamento: 12:52

“La scomparsa di un precursore”, “il Kaiser italiano”, “tra i migliori difensori di sempre”: così i giornali stranieri celebrano Franco Baresi

di Redazione Sport
La stampa internazionale ricorda la "leggenda del Milan e del calcio italiano" nel giorno della sua scomparsa. I titoli dei principali quotidiani sportivi nel mondo
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Da Madrid a Buenos Aires, passando per Londra, Parigi e Lisbona: il mondo piange Franco Baresi. I giornali stranieri celebrano la leggenda del Milan: la notizia della sua morte, a 66 anni, ha avuto un’eco ben oltre i confini italiani e ha trovato spazio sui siti dei principali quotidiani sportivi e generalisti internazionali, che hanno ricordato uno dei più grandi difensori della storia del calcio.

In Spagna, As apre con un titolo essenziale: “Muere Franco Baresi”, ricordando come la leggenda del Milan e della Nazionale italiana abbia conquistato tre Coppe dei Campioni con i rossoneri. Anche Mundo Deportivo parla della scomparsa della “leggenda del calcio italiano”, mentre il quotidiano argentino Olé sceglie un titolo che sottolinea il cordoglio globale: “Dolor en el fútbol mundial: murió Franco Baresi”.

Anche la Francia rende omaggio al capitano rossonero. L’Équipe sceglie di aprire il suo sito con la foto di Baresi e un titolo evocativo: “La scomparsa di un precursore”, riconoscendo a Baresi il ruolo di difensore rivoluzionario, capace di cambiare il modo di interpretare il suo ruolo.

Ampio spazio anche nel Regno Unito. The Guardian definisce Baresi una “leggenda del Milan e dell’Italia”, ricordando la sua operazione al polmone affrontata circa un anno fa e riportando il commosso messaggio del club rossonero. Il Daily Mail parla di uno dei “migliori difensori di sempre”, mentre negli Stati Uniti The Athletic lo presenta come “leggenda del Milan e campione del mondo con l’Italia”.

In Germania, Kicker celebra Baresi con un soprannome che dice tutto: il “Kaiser” italiano. Dal Portogallo arrivano gli omaggi di Record, che lo definisce “leggenda del Milan e del calcio mondiale”, e di A Bola, che riprende le parole del club rossonero: “La storia del Milan piange”.

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