Tutti i messaggi di compagni di squadra, nazionale e avversari dopo la morte del numero 6 rossonero: "Una persona a modo e un campione dentro e fuori dal campo"

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“Ciao Franco, oggi provo la stessa sensazione di quando, per un qualsiasi motivo, non potevi scendere in campo al nostro fianco: come faremo senza il nostro Capitano?”. Si apre così il post di ricordo di Paolo Maldini, altro storico capitano del Milan, per Franco Baresi. I due hanno giocato ben 13 anni insieme in rossonero, condividendo anche l’epoca d’oro del club e vincendo insieme cinque volte il campionato di Serie A e tre volte la Champions League.

Oltre 450 partite giocate insieme con la maglia del Milan tra il 1984 e il 1997, con anche il passaggio di consegne della fascia da capitano da un braccio all’altro. Da quello di Baresi a quello di Maldini, appunto. “Mi hai insegnato a lottare fino all’ultimo respiro, cosa significhino l’attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader. Lo hai fatto con l’esempio, ogni giorno: poche parole, ma tantissimi fatti”, ha raccontato Maldini. Questo è solo uno dei messaggi delle leggende del calcio per “Kaiser Franz” Baresi. Così era soprannominato in onore di Franz Beckenbauer. I due sono infatti considerati tra i difensori più forti della storia del calcio.

“Mi hai protetto quando ero un bambino, mi hai guidato da ragazzo e mi hai ispirato da uomo“, prosegue Paolo Maldini ricordando la persona che più lo ha accompagnato e guidato nel suo lunghissimo percorso in rossonero. “Sei stato il calciatore più forte con cui abbia mai avuto l’onore di giocare. Un abbraccio affettuoso a tutta la tua famiglia, in particolare a tua moglie Maura e ai tuoi figli, Edoardo e Giannandrea. Ci mancherai, Capitano. Ma la luce della tua stella continuerà ad accompagnarci per sempre“, conclude l’ex dirigente del Milan.