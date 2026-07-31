Delmastro-Caroccia, la deputata M5s in Giunta: “Le chat necessarie per combattere la camorra”

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“Siamo da questa mattina in presidio in Giunta per le autorizzazioni perché chiediamo al presidente della Camera Fontana di autorizzare la visione della chat” dell’ex sottosegretario Andrea Delmastro con Mauro Caroccia, prestanome del clan Senese. Lo ha affermato in un video la deputata Daniela Torto, rappresentante del Movimento 5 stelle in Giunta, che per due ore si è barricata negli uffici insieme al resto delle opposizioni. “Vogliamo verità e trasparenza, non è una questione di opportunità politica, ma un atto doveroso per aiutare la magistratura a combattere la camorra. La maggioranza e il presidente della Camera fanno muro, sono pronti a scudare un loro sodale, noi invece non abbassiamo la guardia e non facciamo nessun passo indietro fino a che non avremo modo di far emergere la verità”.