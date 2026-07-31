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Ultimo aggiornamento: 10:11

L’ultima uscita pubblica di Baresi: portò la fiaccola olimpica con Bergomi a Milano-Cortina – Video

di Redazione Sport
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L'ex capitano del Milan entrò in campo sulle note di "Nessun dorma", interpretata da Andrea Bocelli,. Poco dopo raccontò di aver vissuto "gli attimi più emozionanti della mia vita sportiva"
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L’ultima immagine pubblica di Franco Baresi prima della morte a 66 anni resta una delle più simboliche della sua straordinaria carriera. Il 6 febbraio 2026, durante la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali di MilanoCortina, lo storico capitano del Milan fece il suo ingresso a San Siro accanto a Giuseppe Bergomi, storico rivale sul campo con la maglia dell’Inter e amico di una vita. Erano simboli degli anni d’oro del calcio italiano, fatto di grandi difensori e di bandiere. Baresi era entrambi, forse anche di più.

I due campioni portarono insieme la fiaccola olimpica, regalando al pubblico un momento di grande intensità. Ad accompagnare la scena furono le note di “Nessun dorma”, interpretata da Andrea Bocelli, in una delle sequenze più emozionanti dell’intera cerimonia di apertura. Poco dopo raccontò di aver vissuto “gli attimi più emozionanti della mia vita sportiva”. Baresi era malato da tempo, secondo le ultime informazioni note aveva subito circa un anno fa l’asportazione di un nodulo polmonare.

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