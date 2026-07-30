Carnevali critica Malagò: “Poteva muoversi meglio. L’importante è non inserire gli amici”

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“Alla fine, per guidare gli azzurri, Malagò è andato sulla sua prima scelta: Mancini è un ottimo allenatore, ma non mi è piaciuto come si è comportato con la nostra nazionale“: così l’amministratore delegato e direttore generale della Juventus, Giovanni Carnevali, ha commentato la nomina del nuovo commissario tecnico azzurro. “Secondo me Malagò poteva muoversi meglio, bisogna cercare di costruire ciò che non siamo stati in grado di fare”, ha aggiunto da Courmayeur il dirigente bianconero, durante un evento organizzato da La Stampa. Come noto, la Serie A avrebbe preferito Antonio Conte come allenatore e non ha gradito particolarmente la scelta di Mancini. I club avevano infatti appoggiato Malagò in fase di elezione e avrebbero preferito avere voce in capitolo nella scelta del nuovo ct. Così non è stato.

Poi Carnevali ha lanciato un’altra frecciata alla gestione del caso e alle scelte di Malagò: “Come Serie A abbiamo suggerito di costruire una federazione come una società, con un presidente e un dt e con un progetto sui giovani con tecnici ed educatori: mi piacevano le proposte di Maldini e Leonardo, l’importante è non inserire gli amici ma persone capaci“. In conclusione anche un pensiero su quanto accaduto con Andrea Pirlo, inizialmente scelto come commissario tecnico e poi escluso per il caso Fonbet, l’agenzia di scommesse russa con cui Pirlo ha un contratto di sponsorizzazione. “Mi dispiace anche per Pirlo, è stato attaccato in un modo molto forte per scelte magari anche sbagliate, ma sarebbe stato giusto pensarci prima”, ha concluso Carnevali.