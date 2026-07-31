L'estate di 40 anni fa fu segnata da retrocessioni, penalizzazioni e squalifiche: fu la la recidiva, la conferma di un sistema malato che nemmeno la prima inchiesta aveva saputo ripulire

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Dunque ci risiamo. Sei anni prima c’erano le camionette di Polizia e Guardia di Finanza sulla pista d’atletica degli stadi, a catturare in favore di telecamera i protagonisti del primo, clamoroso terremoto delle scommesse clandestine. Nel 1986 i contorni sembrano più sfumati, privi dell’impatto mediatico delle sirene accese a 90º Minuto, ma il dato è chiaro e spietato: è ancora “Totonero”.

Se il 1980 fu il trauma dell’innocenza perduta, lo scandalo del 1986 — battezzato inevitabilmente Totonero–bis — rappresenta la recidiva, la conferma di un sistema malato che non si era affatto estinto con la grande purga di inizio decennio. Un capitolo spesso rimasto in ombra nella memoria collettiva, oscurato dalla concomitante spedizione azzurra ai Mondiali di Messico ’86 e dalla successiva rinascita del movimento calcistico italiano.

A differenza del blitz a sorpresa del 1980, l’inchiesta del 1986 scaturisce quasi per caso dagli uffici della Procura di Torino, per mano del sostituto procuratore Giuseppe Marabotto. Indagando su un traffico di sostanze stupefacenti e sui movimenti finanziari attorno al Casinò di Saint-Vincent, gli investigatori si imbattono in quasi trecento nastro–registrazioni. Tra una conversazione e l’altra, spuntano nomi, quote, partite “aggiustate” e accordi sotto banco che coinvolgono tesserati dalla Serie A fino ai gironi minori della Serie C2.

A far crollare definitivamente il castello di carte è la confessione di Armando Carbone, uomo vicino ad Italo Allodi e inserito da anni nell’ ambiente calcistico. Costituitosi a inizio maggio 1986, le sue agende ricche di appunti e dettagli scoperchiano una rete fittissima di relazioni illegali. Il movente non era solo il guadagno diretto sulle puntate clandestine, ma un doppio binario perverso: da un lato la combinazione di gare per scommettere, dall’altro l’alterazione dei campionati per garantirsi la permanenza nelle categorie superiori e dividersi i ricchi contributi distribuiti dalla Lega Calcio alle società.

L’estate del 1986 diventa così una drammatica aula di tribunale sportivo di fronte alla Procura federale guidata da Corrado De Biase. Tra confessioni commosse — come quella del presidente del Perugia, Spartaco Ghini — e pesanti smentite, i verdetti d’appello rivoluzionano le classifiche e il destino di gloriose piazze del calcio italiano: il Vicenza si vede revocare la promozione in Serie A conquistata sul campo, venendo condannato a rimanere in Serie B (da cui retrocederà l’anno successivo).

La Lazio scampata per un soffio la retrocessione a tavolino in Serie C1, viene penalizzata di 9 punti nel campionato di Serie B 1986-1987 (trasformando quella stagione nell’impresa della “Lazio dei -9”, capace di salvarsi agli spareggi di Napoli). L’Udinese: subisce 9 punti di penalizzazione nel successivo torneo di Serie A, handicap pesante che ne determinerà la retrocessione a fine stagione. Il Perugia già retrocesso sul campo dalla B alla C1 viene ulteriormente declassato in Serie C2. Triestina, Cagliari, Palermo e Foggia invece sono colpite da sanzioni che vanno dai punti di penalizzazione al dissesto che condurrà la società rosanero alla radiazione e al fallimento estivo.

Sul fronte dei tesserati fioccano le inibizioni e le lunghe squalifiche per dirigenti e calciatori. Se il Totonero del 1980 rimase impresso nella memoria per il colpo di teatro dell’arresto in diretta tv, il Totonero del 1986 lasciò una scia più amara e disincantata. Dimostrò che neanche l’onda d’urto del primo scandalo era bastata a ripulire le fondamenta del gioco.

Rileggere quella vicenda a distanza di quarant’anni non significa solo scorrere una lista di sanzioni o rievocare il fantasma di un’epoca folle. Significa ricordare il momento esatto in cui il calcio italiano dovette guardarsi allo specchio, scoprendo che la passione di milioni di tifosi era rimasta imprigionata nelle agende segrete di pochi faccendieri, sospesa in quell’eterno equilibrio tra il romanticismo della domenica e la cravatta stropicciata della giustizia.