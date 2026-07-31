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“Sono felice e onorato, anche orgoglioso di ricevere questo premio dopo tanti anni, mi riempie d’orgoglio“. Parlò così Franco Baresi – morto venerdì 31 luglio dopo una lunga malattia – quando nel 2021 ricevette l’Ambrogino d’Oro, la massima onorificenza civica del Comune di Milano che viene assegnata ogni anno il 7 dicembre, in occasione della festa del patrono Sant’Ambrogio. “Sono felice che qualcuno abbia pensato a me, vuol dire che qualcosa ho lasciato di positivo e questo mi fa molto piacere. Per la città, per i milanesi, per la mia famiglia. Cosa posso dire, lo metterò insieme a tutti i miei trofei”, dichiarò lo storico capitano rossonero all’Ansa.

In quella circostanza, quasi 5 anni fa, Baresi fu ovviamente tra i premiati più applauditi. Baresi infatti, nato in provincia di Brescia, con il Milan vinse sei scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali e quattro Supercoppe italiane. Quando si ritirò, nel 1997, il Milan decise di ritirare anche la sua maglia numero 6: un riconoscimento riservato a chi aveva finito per identificarsi completamente con il club.