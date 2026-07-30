"Il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse è un fatto che va condannato senza alcuna ambiguità", dichiara la premier. Solidarietà al ministro anche dall'Anm

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“Nordio ti metto dentro una R4” con accanto una stella a cinque punte e la sigla Br: è la frase scritta con uno spray rosso sul muro perimetrale di un edificio privato in via Portuense, a Roma, all’altezza del civico 473, poco distante dalla caserma dei carabinieri nell’ex ospedale Forlanini. Il riferimento è all’auto, la Renault 4 amaranto, nella quale il 9 maggio 1978 fu ritrovato in via Caetani il corpo di Aldo Moro, assassinato proprio dalle Brigate rosse dopo 55 giorni di prigionia. La scritta contro il ministro della Giustizia è stata notata mercoledì sera dai residenti ma, secondo le prime testimonianze raccolte, risalirebbe a tempo fa. Dai primi accertamenti è emerso che l’area interessata non è coperta da impianti di videosorveglianza.

Intanto sono tanti i messaggi di solidarietà rivolti al ministro Carlo Nordio. A partire della presidente del Consiglio: “Esprimo la mia piena solidarietà al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, destinatario di una gravissima e inaccettabile intimidazione. Il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse – dichiara Giorgia Merloni – è un fatto che va condannato con la massima fermezza, senza alcuna ambiguità. Al Ministro Nordio va la vicinanza mia personale e dell’intero Governo”, conclude la premier.

Dichiarazioni di solidarietà arrivano anche dai colleghi ministri e dal presidente del Senato: “Rievocare i crimini compiuti dalle Brigate rosse è un insulto alla memoria delle vittime e un intollerabile attacco allo Stato e alla nostra democrazia”, afferma Ignazio La Russa. Per la seconda carica dello Stato “nessun delirio eversivo e nessuna intimidazione potranno mai piegare l’azione delle istituzioni e il primato della legalità”.

Messaggi arrivano anche dai partiti di opposizione: “Con il ministro ci dividono idee profondamente diverse sulla giustizia e il confronto politico è stato spesso duro, ma nulla può mai giustificare intimidazioni o richiami alla violenza terroristica”, dichiara Debora Serracchiani, deputata e responsabile Giustizia del Partito Democratico. Interviene anche l’Associazione nazionale magistrati: “Le scritte apparse a Roma sono un dato inquietante su cui gli organi competenti sapranno fare piena chiarezza”, si legge nella nota dell’Anm.