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L’Italia è entrata nella quarta ondata di caldo dell’estate 2026. Le temperature raggiungeranno il loro picco giovedì 30 luglio, quando tra le 27 città monitorate Campobasso, Perugia e Chieti saranno segnate con il bollino rosso del Ministero della Salute, che indica il livello 3, con rischi per la salute della popolazione generale, mentre saliranno a 16 le città in arancione, con rischi per la salute della popolazione più fragile: Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Le altre città monitorate saranno tutte in bollino giallo, che segna il livello 1 di pre-allerta, mentre nessuna sarà in verde.

Come annunciato da Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, le temperature saranno fino a 7 gradi superiori alla media, con picchi locali di 40-41°C soprattutto al centro-nord e zero termico a 5000 metri sulle Alpi. Entro la fine della settimana si prevedono 41°C a Firenze e Terni, 40°C ad Alessandria, Asti, Benevento, Cremona, Ferrara, Lodi, Mantova, Modena, Parma, Piacenza, Prato e Reggio Emilia, 39-40°C a Roma, 38-39°C a Milano. Alle giornate roventi si sommeranno anche le cosiddette notti tropicali, in cui le temperature rimarranno sopra i 25 gradi. L’anticiclone di origine subtropicale investirà in pieno l’Italia, come durante la terza ondata di calore. Il caldo andrà avanti almeno fino al 10 agosto, con gli ultimi temporali tra oggi e domani in Sicilia e qualche acquazzone sulle Alpi orientali e pianure adiacenti.

Con la quarta ondata, anche l’estate 2026 supera la media degli anni precedenti. “Quattro ondate sono tante”, commenta il fisico dell’atmosfera dell’Università di Trento Lorenzo Giovannini, che spiega: “Si sono susseguite quasi senza interruzioni, gli intermezzi sono stati brevissimi. Dal punto di vista meteorologico sono stati movimenti d’aria distinti, ma gli intervalli di tempo così ravvicinati la rendono quasi un’unica grande ondata di calore“. Ma questa potrebbe non essere l’ultima ondata: secondo Giovannini non è possibile fare previsioni attendibili a lungo termine, ma queste temperature potrebbero andare avanti anche per tutto il mese di agosto. “Ciò che possiamo dire al momento – conclude l’esperto – è che l’area di alta pressione rimarrà ben salda sicuramente fino alla fine della prossima settimana. Oltre quel momento, per ora, non possiamo sapere come evolverà la situazione, e quindi non possiamo dire quando la nuova ondata arriverà al termine”.

Quel che è certo è che l’innalzamento delle temperature interesserà delle aree già messe in ginocchio dalle ondate precedenti, come Francia e Spagna, dove oltre 325mila persone sono state evacuate per i vasti incendi causati dal caldo e dal vento. “Arrivando già da oltre un mese di temperature molto elevate, gli effetti sul territorio rischiano di essere pesanti: in particolare sulla vegetazione, sulle risorse idriche, e sulla popolazione stessa”, conclude Giovannini.