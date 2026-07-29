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È stato un puro caso, navigando in Internet, che mi sia imbattuto in un sito che mi ha letteralmente affascinato. Ma andiamo con ordine, tutti voi conoscerete il parco di Yosemite, in California, se non altro per averne sentito parlare. Magari qualcuno sa anche di John Muir, il padre dell’ambientalismo statunitense che si battè affinché la Yosemite Valley diventasse un parco nazionale. Meno nota è invece forse la vicenda che San Francisco all’inizio del Novecento era in pieno sviluppo e necessitava di acqua potabile ed elettricità. Quale migliore soluzione di sbarrare a ovest il fiume Toulumne e inondare la valle di Hetch Hetchy? Peccato che l’intervento ricadesse all’interno del parco di Yosemite e peccato che la valle di Hetch Hetchy fosse uno degli angoli più incantevoli dell’area protetta, dove viveva la tribù pellerossa dei Miwok.

A nulla servirono le voci contrarie all’opera, tra le quali la più autorevole fu proprio quella dello stesso John Muir: la diga fu realizzata. Un’opera imponente i cui lavori durarono dal 1913 al 1938. L’invaso prese il nome di diga di O’Shaughnessy, dal nome dell’ingegnere che diresse i lavori. John Muir morì poco dopo che avevano posto le fondamenta.

E veniamo ad oggi ed al mio girovagare per il web. E ad una frase in particolare che mi salta agli occhi: “Aiuta a riportare la valle di Hetch Hetchy nel suo splendore naturale”. Sembra incredibile, ma è vero: c’è un’associazione (e relativo sito) che ha lo scopo di riportare la valle di Hetch Hetchy all’antico splendore abbattendo la diga, ovviamente non con un’azione violenta come nei film (La foresta di smeraldo, Night Moves), ma sensibilizzando le autorità competenti, in primis l’amministrazione di San Francisco (la città più verde degli Usa), e la collettività nazionale. Il sito sostiene che San Francisco può ottenere l’energia pulita di cui abbisogna escludendo l’approvvigionamento dalla centrale idroelettrica, e così pure l’approvvigionamento idrico necessario si potrebbe ottenere con un opportuno miglioramento del servizio idrico.

“Chiediamo a San Francisco, allo Stato della California e al Congresso degli Stati Uniti di riportare Hetch Hetchy Valley al popolo americano”. Sono dei sognatori quelli di Restore Hetch HetchY? Può essere, specie se si pensa che oggi quel peldicarota che fa il presidente degli Usa è stato messo lì dalle grandi imprese del fossile e dell’estrazione in genere, e che nei giorni scorsi, proprio per favorire le ricerche minerarie, ha ridotto del 90% due aree protette nello Utah. Ma sognare non ce l’hanno ancora vietato in questo mondo. Così il sito di Restore Hetch Hetchy: “Anche dopo il ripristino della valle, il nostro lavoro continuerà a garantire che questa eredità serva come ricordo permanente dell’importanza della gestione ambientale”.