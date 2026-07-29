Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

“Capisco chi dice che le preferenze ci creano qualche problema, ma io credo che la mediazione trovata sia giusta. Credo che la formula trovata sia una mediazione democratica. Trovare posizioni che non accontentano nessuno ma siano accettabili per tutti è il cuore della partecipazione democratica”. A dichiararlo è il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso della tradizionale Cerimonia del Ventaglio. “Come credo avverrà se venisse modificato che i capilista devono rispettare la possibilità dei due generi di essere rappresentati al 50% o al 60% e 40%”, ha aggiunto.

“La legge elettorale arriva in Aula ai primissimi di settembre. Possibilmente io ho evitato, come si può dire, contrapposizioni eccessive. Qualcuno chiedeva di chiudere al Senato, e tecnicamente si poteva, prima della pausa estiva. Ci sta, si poteva finire l’otto. Abbiamo evitato, ho ritenuto giusto” procedere “senza forzature, poi non so se questo servirà a placare. Però, senza forzature, come avevo promesso. Io credo che a settembre, a fine settembre, facciamo la legge elettorale, la mettiamo da parte e poi pensiamo ad altro”, ha concluso.