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L’immunologo Anthony Fauci, volto della lotta americana al Covid-19, ha invocato il quinto emendamento durante l’audizione alla Commissione per la sicurezza interna del Senato, presieduta dal repubblicano Rand Paul e convocata per fare luce sulla pandemia e in particolare sull’origine del virus. Una parte di repubblicani infatti crede alla teoria secondo cui il virus è frutto di una “fuga di laboratorio“, un’ipotesi alternativa a quella secondo cui sarebbe passato naturalmente dagli animali selvatici all’uomo in un mercato ittico della stessa città. Anche Donald Trump sostiene che sia fuoriuscito dall’Istituto di Virologia di Wuhan a seguito di ricerche di acquisizione di funzione.

Davanti alla Commissione del Senato l’ex direttore dell’Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive ha preferito non rispondere per timore che i repubblicani potessero usare le sue dichiarazioni per perseguirlo per falsa testimonianza. “L’unico motivo per cui mi ha convocato davanti a questa commissione è per farmi dire qualcosa che possa avvalorare le sue ripetute promesse pubbliche, citando le sue parole, che io finirò ‘dietro le sbarre”, ha affermato Fauci rivolgendosi al senatore Paul. “Qualsiasi persona ragionevole che abbia seguito la sua ossessione squilibrata nei miei confronti giungerebbe facilmente alla stessa conclusione”, ha aggiunto Fauci. “Pertanto, sebbene mi addolori farlo per il rispetto che nutro per il potere legislativo e per la mia pluridecennale collaborazione con il Congresso, su consiglio dei miei avvocati mi avvalgo del mio diritto, sancito dal quinto emendamento della Costituzione, di astenermi dal rispondere alle vostre domande”, ha proseguito l’immunologo.

In passato il repubblicano Paul aveva segnalato Fauci al Dipartimento di Giustizia perché fosse penalmente perseguito. Lo ha accusato di aver finanziato in Cina la ricerca che ha scatenato la pandemia e di aver poi mentito al Congresso al riguardo: accuse per le quali non esistono prove e che Fauci ha sempre negato. Nella breve dichiarazione iniziale, nell’ambito dei 5 minuti di tempo affidatigli, Fauci ha fatto notare di aver testimoniato davanti al Congresso più di 200 volte durante i suoi 38 anni a capo dell’Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive, anche nel corso del Covid. “In quel periodo, ho dimostrato di credere nel valore del legittimo controllo parlamentare e di rispettarlo” ha sottolineato. Fauci ha ricevuto la grazia preventiva dall’ex presidente Joe Biden, una misura che lo tutela esclusivamente da procedimenti penali federali per azioni compiute fino alla data della sua emanazione, il 19 gennaio 2025.

Proprio in queste ore, il presidente Trump lo ha messo di nuovo nel mirino. “Le sue idee erano folli” ha scritto su Truth Social, affermando che “sono morte di Covid molte più persone sotto l’amministrazione Biden che sotto l’amministrazione Trump” e rivendicando il “successo spettacolare” della sua lotta al coronavirus. “Fin dall’inizio ho affermato che il virus proveniva dal laboratorio di Wuhan in Cina”, ha detto Trump, affermando che “Fauci era fortemente in disaccordo, cercando sempre di proteggere la Cina”. Secondo Trump Fauci “ha preso troppe decisioni sbagliate”, come sulle mascherine. “All’inizio era un anti-mascherina. Poi è diventato un super-mascherina. In ogni caso non gli ho permesso di chiudere il Paese, anche se lui lo voleva”.

Durante l’audizione, non sono mancati momenti di tensione. Paul ha ordinato al personale della sicurezza di allontanare dall’aula David Schertler, uno degli avvocati di Fauci. Come riferiscono i media statunitensi, l’avvocato ha tentato di intervenire più volte, ma Paul ha rifiutato di riconoscergli ufficialmente la parola. Anche il senatore democratico Gary Peters ha cercato di utilizzare il proprio tempo di intervento per consentire all’avvocato di parlare, ma Paul non lo ha permesso. “Sia messo agli atti che il dottor Fauci continuerà comunque ad avere l’assistenza degli altri sei avvocati circa che ha portato con sé oggi”, ha dichiarato il senatore repubblicano.