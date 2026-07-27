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Ultimo aggiornamento: 10:50

Il video della cittadina francese devastata dagli incendi: a Le Porge evacuati abitanti e turisti

di Redazione Esteri
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Da mercoledì nel dipartimento di Girona sono state evacuate 220mila persone
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Nell’area sono state evacuate 35mila persone, 200mila nella regione. E le riprese aree mostrano gli effetti devastanti degli incendi che hanno colpito il dipartimento di Gironda, in particolare Le Porge, cittadina di circa 12mila abitanti a 90 chilometri da Bordeaux.

Al momento sono 240 le abitazioni distrutte dalle fiamme in Gironda, secondo quanto annunciato dalla prefettura di zona. “Non c’è nessuna vittima tra la popolazione”, confermano le autorità francesi, mentre la situazione sembra essersi nel complesso stabilizzata durante la notte. I roghi ora minacciano la periferia dell’area metropolitana di Bordeaux: distrutti circa 42.000 ettari di terreno, 220.000 persone evacuate da mercoledì.

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