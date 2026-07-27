Lo ha raccontato uno dei titolari in un video su Facebook: "Ci hanno detto che avevano visto la bandiera palestinese esposta e che per loro era un problema"

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La bandiera è esposta per mostrare solidarietà con il popolo palestinese, vittima di genocidio e che ha sofferto le pene della guerra. Ma la scelta dell’Osteria Fuori Porta di Padova, nel quartiere Arcella, non è piaciuta a un gruppo di imprenditori, tra cui alcuni cittadini israeliani, che ha disdetto una prenotazione per sei dopo aver visto la bandiera. Lo racconta uno dei titolari della cooperativa in un video su Facebook, che ha raggiunto oltre 20mila like e scatenato diverse reazioni: dopo aver bloccato il tavolo, “dopo 20 minuti riceviamo una chiamata, sempre dalla stessa persona, che ci dice che un loro collega era passato davanti e aveva visto la bandiera palestinese e che per loro era un problema perché aveva una delegazione israeliana come ospite”.

Il titolare prosegue rivendicando la propria posizione: “Non è stato un problema decidere tutti insieme di fare sciopero l’anno scorso, partecipare a manifestazioni tra cui quelle che ci sono state all’interporto di Padova”. Infine, chiarisce: “Se per qualcuno è un problema il fatto che noi sosteniamo un popolo vittima di genocidio, con migliaia di bambini massacrati, migliaia di civili inermi massacrati, dico: non venite a mangiare qui“.