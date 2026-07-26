È la seconda tranche del maxi cantiere toscano: dalle 23 del 26 luglio, fino alle 11 del 30. Tempi di viaggio superiori fino a due ore e mezza e riduzione del 50% delle corse programmate

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In concomitanza con la stagione alta del turismo e delle ferie per molti lavoratori italiani, inizia la seconda settimana da bollino nero per i trasporti ferroviari. I lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte al Pino riprenderanno domenica 26 sera, alle 23, e andranno avanti fino alle 11 di giovedì 30 luglio, rallentando ancora una volta la circolazione sul nodo di Firenze. È la seconda tranche dei quasi nove giorni di stop previsti dalla Rete ferroviaria italiana per sostituire il ponte che collega il centro di Firenze con l’area di Campo di Marte.

Come per la prima interruzione a inizio luglio, la circolazione sarà sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte-Firenze Santa Maria Novella. Per garantire la continuità dei collegamenti, anche in questa seconda fase una parte dei treni a lunga percorrenza sarà deviata sulla linea Tirrenica, una parte avrà origine o destinazione a Firenze Santa Maria Novella per i collegamenti verso nord e a Firenze Campo di Marte per quelli verso sud, mentre alcune tratte prevedranno un trasferimento in autobus tra le due stazioni. La sospensione interesserà tutta l’offerta di Trenitalia e di Italo e, per tentare di minimizzare i disagi, sarà rimodulata con una riduzione di circa il 50% dei treni programmati. Nel dettaglio, sulla linea Tirrenica partiranno due treni ogni ora sulla tratta Roma-Milano-Torino e saranno garantiti quattro treni ogni ora da e per Firenze Santa Maria Novella verso Nord e tre treni ogni ora da e per Firenze Campo di Marte verso Sud.

I treni deviati sulla Tirrenica registreranno un incremento dei tempi di viaggio fino a circa due ore e 30 minuti, mentre per i collegamenti con trasferimento in autobus tra Santa Maria Novella e Campo di Marte l’allungamento sarà di circa un’ora e mezza. Nel momento i cui si acquisterà un biglietto, i sistemi di vendita di Trenitalia e di Italo indicheranno già le modifiche di orario e di percorso per consentire ai passeggeri di programmare gli spostamenti.