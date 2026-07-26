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Un vasto incendio è divampato in tarda mattinata nel comune foggiano di Peschici, in località Pile Fraballe, zona rurale nei pressi di Difesa di Manaccora, e ha raggiunto le aree a ridosso del mare.

La guardia costiera sta effettuando le operazioni di evacuazione dei turisti dalle spiagge del litorale tra Peschici e Vieste, nel Gargano, tra cui non si registrano feriti. Attualmente mezzi della guardia costiera e barche turistiche hanno trasportato circa 200 bagnanti. Lo comunica il sindaco di Peschici Luigi d’Arenzo, dicendosi “certo che si tratti di atti dolosi perché appiccati in più punti”. Nel frattempo, circa 300 turisti di alcuni camping stanno arrivando via mare a Vieste, dove saranno alloggiati in alcune palestre e strutture messe a disposizione dal Comune, che ha attivato il Centro Operativo Comunale. Gli sfollati, radunati in punti di raccolta, si stanno spostando dal porto alle strutture comunali grazie agli autobus del trasporto pubblico locale.

Anche il Comune di Peschici ha comunicato l’apertura dell’edificio delle Scuole Elementari in via Montesanto per accogliere chi avesse bisogno di assistenza o di un luogo sicuro. “Si invitano i cittadini interessati a raggiungere la struttura e a condividere questo avviso per informare il maggior numero di persone possibile”, si legge nella comunicazione dell’amministrazione. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area sono in corso. Il rogo, che minaccia il territorio tra le baie di Zaiana e Manaccora, si sta rivelando particolarmente difficile da spegnere a causa del forte vento. La nube di fumo è visibile da diverse decine di chilometri di distanza. Sul posto, dove fiamme hanno bruciato un’ampia zona di macchia mediterranea e pini d’Aleppo, si sono recati il sindaco, la protezione civile e i vigili del fuoco. Sul posto sono al lavoro due Canadair, un elicottero della Protezione civile e le squadre antincendio.

Anche la circolazione locale subirà alcune modifiche: Ferrovie del Gargano ha annunciato in una nota la chiusura della strada Provinciale 52, con i bus deviati sulla Statale 89, e la deviazione delle corse tra Vieste e Peschici in entrambe le direzioni. Inoltre, Anas fa sapere che è provvisoriamente chiuso un tratto della strada statale 693 dei Laghi di Lesina e Varano dal km 29,600 al km 27,000. Le Ferrovie del Gargano hanno messo a disposizione i propri mezzi per soccorsi ed eventuali evacuazioni.

Alcuni incendi stanno interessando anche la costa del Basso Molise, proprio al confine con il Gargano. Anche qui sono stati evacuati i turisti da campeggi e stabilimenti balneari. Ventuno anziani della Rsa Villa San Gerardo sono invece stati trasferiti in chiesa e locali parrocchiali. Chiuse la statale 16 e la ferrovia adriatica. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal forte vento di libeccio, hanno divorato la vegetazione spontanea propagandosi rapidamente verso alcune zone abitate e turistiche creando problemi alla circolazione ferroviaria e stradale a causa delle alte colonne di fumo. Stessa situazione in diverse abitazioni costringendo le famiglie a uscire dalle abitazioni.

“Il Gargano brucia. E con esso rischiano di andare in fumo le attività di tanti operatori nonché le vacanze e le aspettative di centinaia di turisti che hanno scelto il nostro territorio. Le immagini che arrivano dalle Baie Zaiana e di Manaccora raccontano una situazione di grande preoccupazione”, si legge in un post social delle Ferrovie del Gargano, che sta monitorando la situazione anche sotto il profilo della viabilità. “A Manaccora è iniziata l’evacuazione della spiaggia mentre l’incendio continua a propagarsi nella pineta circostante. Un plauso va ai nostri partner di navitremiti.com e a tutti gli operatori locali che, con professionalità e tempestività, stanno collaborando alle operazioni di evacuazione per garantire la sicurezza di bagnanti e turisti”.

Per molti, l’episodio riporta indietro a 19 anni fa, quando un incendio scoppiato il 24 luglio 2007 nello stesso tratto di costa provocò tre vittime e danni a migliaia di turisti, che fuggirono dal fumo via mare e furono soccorsi e messi in salvo dalle navi delle capitanerie di porto. Allora furono 3mila le persone evacuate, mentre non riuscirono a sfuggire alle fiamme i fratelli Carmela e Romano Fasanella, 81 e 71 anni, che morirono carbonizzati, e Domenico De Nittis, 60 anni, deceduto tre giorni dopo a causa delle gravi ustioni riportate sul 60% del corpo mentre tentava di difendere dalle fiamme il suo negozio.