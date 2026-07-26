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Ultimo aggiornamento: 15:46

Canfora a La7: “Gli Usa sono un’ex democrazia, Trump non disdegna il colpo di Stato. Aspettiamoci di tutto”

di Redazione Esteri
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Una Costituzione scritta due secoli fa quando c’era la schiavitù: lo storico smonta il vanto americano e indica in Trump la svolta durissima verso l’abisso
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Gli Stati Uniti sono attualmente un’ex democrazia con una opposizione che non riesce a contenere Trump e che giustamente punta alle votazioni di novembre, per le quali dobbiamo aspettarci di tutto. La parabola della repubblica presidenziale americana è molto in discesa“. Così lo storico Luciano Canfora, ospite a In Onda, su La7, risponde alla conduttrice Marianna Aprile che gli chiede un parere sull’ultimo show di Donald Trump e sulla sua minaccia di ricandidarsi per un terzo mandato.

“Questa degenerazione veloce della politica statunitense – osserva Canfora – ci impressiona molto perché abbiamo visto alti e bassi nella storia postbellica degli Stati Uniti. Dalla morte di Roosevelt in poi, si sono alternati presidenti molto diversi tra loro, non necessariamente distinguibili per il partito di appartenenza”. Lo storico cita Eisenhower, repubblicano e “grande presidente”, il primo a denunciare il complesso militare-industriale “il vero governo che dietro le quinte comanda”. Canfora ricorda anche “i presidenti ammazzati con levitas”, come John Kennedy, e l’uccisione del fratello Robert.

Poi invita alla cautela quando si parla di democrazia americana: “Hanno una Costituzione arcaicissima, hanno vantato il fatto che fu scritta due secoli fa, che non è necessariamente un dato molto entusiasmante, né positivo se uno pensa che all’epoca era prevista e legittima la schiavitù“. Con Trump, afferma, si è aperta “una svolta durissima che corrisponde anche al disagio interno della società statunitense”. E ricorda l’assalto a Capitol Hill, avvertendo: “Egli non disdegna l’ipotesi del colpo di Stato e probabilmente non lo esclude nel futuro prossimo. Invocherà qualunque cavillo per farsi candidare“.

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