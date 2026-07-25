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Tira fuori all’improvviso un cappellino rosso con la scritta “Trump 2028” e annuncia: “È questa la mia intenzione. La mia intenzione per un terzo mandato come presidente degli Stati Uniti. Lo faremo. Ci divertiremo un po’. Ho vinto tre volte. Ora lo farò di nuovo”. Parole che gelano la cena di gala dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca. Il terzo mandato, infatti, è vietato dal 22esimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.

Una provocazione rivolta ai giornalisti proprio nelle battute finali del suo discorso, durato poco più di un’ora: “Sono lieto di annunciare la mia intenzione di candidarmi come presidente degli Stati Uniti. Dovrebbe essere facile – ha aggiunto – Ormai sono diventato molto bravo a candidarmi alla presidenza. La seconda volta è sempre meglio e la terza volta sarà ancora meglio“. Trump ironizza (forse), sottolineando di stare “solo scherzando“, e chiude così un discorso un po’ sconclusionato in cui ha elogiato alcuni giornalisti, ne ha presi di mira altri, ha fatto battute sul peso e sull’intelligenza di personaggi pubblici.

Un evento riprogrammato: ad aprile, infatti, era stata interrotta per gli spari all’hotel Hilton di Washington. La cena si è svolta questa volta in una location più piccola, con una capienza di circa 700 persone e misure di sicurezza molto più rigide. Il presidente Usa è entrato nella sala da ballo accolto da un applauso ed è stato ringraziato per il suo sostegno da Weijia Jiang, presidente uscente dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca e giornalista della CBS News. Dopo cena, ha assistito a oltre un’ora di premiazioni. Gli ospiti sono entrati da un unico ingresso, dopo due controlli di identità e un passaggio davanti a un cane antidroga, agenti armati e guardie di sicurezza. Non c’era il tappeto rosso né un ricevimento separato con cocktail prima della cena. “Proviamo di nuovo”, ha scherzato Jiang, dando il benvenuto alla folla.

Il capo della Casa Bianca ha poi rassicurato la platea di giornalisti di aver eliminato le parti più pungenti del suo intervento. “Sarebbe stato un discorso micidiale“, ha detto Trump riferendosi al discorso che aveva preparato per aprile, prima che l’uomo armato interrompesse la cena e ne imponesse il rinvio. “Come ho detto tre mesi fa, lo spettacolo deve continuare”, ha esordito il presidente, lodando la decisione di riprogrammare la cena. Ha fatto riferimento al “tentativo di omicidio di massa” che avrebbe potuto verificarsi quella notte di aprile, per poi passare in gran parte all’umorismo e agli insulti.

Il ritorno di Trump alla cena dei corrispondenti ha rappresentato un momento significativo nel suo rapporto con i media, che ha attaccato, citato in giudizio e contro cui ha intrapreso azioni disciplinari dall’inizio del suo secondo mandato, all’inizio dello scorso anno. Tra il pubblico erano presenti giornalisti che aveva denunciato e a cui aveva vietato l’accesso agli eventi. Il discorso è stato pieno di vaghe frecciatine rivolte a persone che non gli piacciono – da Jane Fonda a Bruce Springsteen fino a “Barack Hussein Obama“. Il pubblico, che inizialmente ha reagito con qualche risata amichevole, si è gradualmente zittito, lasciando spazio a sporadici mormorii man mano che gli insulti si accumulavano. Tra gli altri bersagli di Trump: i conduttori di talk show Jimmy Fallon e Jimmy Kimmel; la deputata Ilhan Omar, democratica del Minnesota; il governatore della California Gavin Newsom; l’ex governatore del New Jersey Chris Christie e gli stessi autori dei discorsi di Trump, le cui battute a volte ha criticato persino mentre le pronunciava.

Il capo della Casa Bianca ha anche fatto riferimento ai premi giornalistici assegnati in precedenza, per lo più per articoli che criticavano lui e la sua amministrazione. “Ho voce in capitolo su questi premi?”, ha chiesto con una smorfia. E rivolgendosi alla platea composta quasi totalmente da giornalisti ha detto: “Questo è davvero il più grande gruppo di persone affette dalla ‘Sindrome da Depressione Trump’ mai riunito in un unico momento”.

La nuova cena si è svolta in un momento di crescente tensione tra i media e un presidente che, nel suo secondo mandato, ha cercato di esercitare pressioni sui media con cui non è soddisfatto in vari modi. Queste pressioni sono andate dalle sanzioni contro i membri del corpo stampa della Casa Bianca alle azioni regolamentari attraverso la Commissione federale per le comunicazioni (FCC) fino a vere e proprie cause legali. Trump, tuttavia, ha concluso con un tentativo di ricucire i rapporti, almeno in parte. “Ho molto rispetto per la vostra professione”, ha detto ai giornalisti riuniti. Ha anche ostentato il proprio successo e ha dichiarato: “Quando non ci sarò più, sarete tutti al verde“. E ha concluso a proposito della serata: “Non sapevo cosa aspettarmi. È molto peggio di quanto pensassi inizialmente”.