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Continuano gli attacchi dei coloni israeliani in Cisgiordania: sono stati bruciati terreni, case e auto dei palestinesi. Alle violenze dei coloni si è affiancata una vasta operazione delle forze israeliane in diverse aree del territorio palestinese. I militari delle Idf hanno fatto irruzione decine di case e arrestato almeno 70 palestinesi, interrogandone centinaia. Il governatore di Nablus, Ghassan Daghlas, ha dichiarato ad al Jazeera che sei palestinesi sono stati uccisi e decine di altri feriti o arrestati negli ultimi due giorni. Daghlas ha descritto gli eventi come una “vera e propria aggressione” e ha attribuito l’escalation a quello che ha definito “un prolungato silenzio internazionale” che ha incoraggiato gli attacchi contro i palestinesi.

Così, mentre il mondo continua a rimanere in silenzio, i coloni incendiano la Cisgiordania. Territorio che l’esercito israeliano ha posto sotto assedio. Secondo quanto riporta l’agenzia palestinese Wafa, A Nablus, le forze di occupazione hanno arrestato 30 palestinesi del villaggio di Tell, a sud della città. A Ramallah, ne sono stati arrestati 4 palestinesi. A Jenin, le truppe israeliane hanno arrestato cinque persone in raid nelle loro abitazioni. A Hebron, le forze israeliane hanno condotto raid in diverse città e villaggi, arrestando otto persone. A Betlemme, i soldati israeliani hanno arrestato tre palestinesi. A Tulkarm, cinque palestinesi sono stati arrestati dalle truppe israeliane. Da Gerusalemme, la polizia israeliana ha condotto un raid militare nella città di Al-Eizariya, nel sud del Paese, arrestando un residente locale. Le forze israeliane hanno fatto irruzione anche nel campo profughi di Aqabat Jabr a sud di Gerico, nella città di Qalqilya, nel villaggio di Kobar nel distretto di Ramallah e nella città di Kafr Aqab a nord di Gerusalemme. Durante queste incursioni, i soldati hanno lanciato lacrimogeni contro le abitazioni palestinesi a Qaryut, mentre i coloni hanno attaccato le case nel villaggio di Urif, a sud di Nablus.

L’agenzia Wafa ha riferito anche che i coloni israeliani hanno fatto irruzione nel villaggio di Abu Njeim, a sud-est di Betlemme e hanno aperto il fuoco contro veicoli palestinesi. Non sono stati segnalati feriti, ma i coloni hanno bloccato una strada e vandalizzato un veicolo, ha aggiunto Wafa. Tra violenze dei coloni e attacchi dell’esercito israeliano la Cisgiordania è ormai sull’orlo del caos.

E ad accendere la miccia è stata l’ennesima provocazione dei coloni israeliani in Cisgiordania che si è trasformata in un massacro. Nella mattinata di venerdì, un gruppo di abitanti degli insediamenti illegali si è presentato, spalleggiato dalle Forze di Difesa israeliane, nel villaggio palestinese di Tell, a ridosso della colonia di Havat Gilad, dando inizio a uno scontro con i palestinesi che ha provocato quattro morti tra la popolazione locale, due tra gli israeliani e diversi feriti. A chiarire la dinamica dell’accaduto sono alcuni video pubblicati online dai presenti allo scontro. Il gruppo di persone, che le autorità israeliane hanno definito dei “visitatori“, ma che in realtà erano coloni con minori al seguito in un’area alla quale non posso accedere senza un preventivo coordinamento con le forze di sicurezza locali e israeliane, si sono presentati alle porte del villaggio palestinese che confina con la colonia di Havat Gilad, non lontana da Nablus. A quel punto ne è nata una accesa discussione con le persone che abitano nel villaggio, con il responsabile della sicurezza della colonia che, impugnato un fucile d’assalto, ha iniziato a puntarlo contro i palestinesi, minacciandoli. È a quel punto che uno di loro si è impadronito dell’arma e ha sparato, uccidendo l’uomo e cadendo a sua volta sotto i colpi dei mitra dell’Idf. Il caos generato dagli spari ha dato inizio a una sparatoria nella quale sono morte subito tre persone, mentre un’altra, il maggiore Yuval Ezra delle Forze di Difesa Israeliane, ha perso la vita ore dopo il suo ferimento.