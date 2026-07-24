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Ultimo aggiornamento: 21:19

Cisgiordania, decine di villaggi palestinesi attaccati dai coloni al grido di “vendetta”: l’assedio dopo la sparatoria a sud di Nablus

di Redazione Esteri
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La tensione è alle stelle. Ad accendere è la miccia è stata un'incursione armata di alcuni israeliani nei pressi del villaggio palestinese Tell, a sud di Nablus
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Cisgiordania in fiamme, con decine di villaggi palestinesi assediati e attaccati da coloni stanno appiccando il fuoco ad auto e abitazioni. Ad accendere è la miccia è stata un’incursione armata di alcuni israeliani nei pressi del villaggio palestinese Tell, a sud di Nablus. Il villaggio si trova in area A e B, dove l’accesso agli israeliani è vietato, e, come confermano fonti militari, non era stata coordinata con l’esercito. Residenti palestinesi sono usciti a fronteggiarli, e ne è scoppiata una violenta colluttazione, documentata in numerosi video. Un palestinese ha sottratto il fucile del responsabile della sicurezza dell’adiacente insediamento Gilad Farm, giunto in soccorso, che è rimasto ucciso dalla sua stessa arma. Negli scontri a fuoco, che hanno visto anche il coinvolgimento di soldati accorsi, è rimasto ucciso anche un soldato dell’Idf, oltre a quattro palestinesi, tutti appartenenti alla stessa famiglia.

In risposta il premier Benyamin Netanyahu ha ordinato una massiccia operazione “contro i terroristi e i loro mandanti” . Il capo di Stato maggiore Eyal Zamir ha annunciato una vasta operazione, assediando Nablus e altri villaggi circostanti, tra cui Bei Furik, Tell e Burin, a cui è stato imposto un blocco dei movimenti. Soldati israeliani hanno fatto incursione in un ospedale della città per arrestare altri palestinesi, feriti, coinvolti nello scontro a fuoco a Tell. Le licenze per il weekend dei soldati sono state revocate, e due nuovi battaglioni sono stati inviati in Cisgiordania, portando a 24 il numero di quelli operativi nell’area. Per tutta la giornata, coloni provenienti dagli avamposti dell’area hanno effettuato incursioni in villaggi palestinesi, tra cui Farata, Sarra e Jit, invocando vendetta e assalendo la popolazione, provocando altri feriti. Haaretz riporta che, a fronte dell’intensificarsi degli attacchi dei coloni, in circa settanta villaggi palestinesi in Cisgiordania si sono autocostituiti comitati di difesa civile armati.

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