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Imita le sue espressioni e la sua gestualità, mentre né il pubblico di trumpiani né il presidente se ne accorgono. Ma le telecamere riprendono tutto e il video sui social diventa subito virale. È successo durante un comizio del presidente Usa in Georgia: mentre si rivolgeva ai sostenitori, un uomo alle sue spalle si è lanciato nella sua imitazione. La scena si è verificata presso la Wheeler High School, a Marietta, dove il pubblico ha assistito non solo al discorso politico ma anche a questo siparietto inatteso.