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Ultimo aggiornamento: 11:23

Scontri davanti al Parlamento a Tirana, usati idranti e lacrimogeni: la protesta contro il premier Rama avanti da oltre 7 settimane

di Redazione Esteri
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Prima lanci di uova contro gli agenti e poi i tentativi di sfondare i cordoni di polizia hanno provocato tensioni e scontri
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Forti tensioni a Tirana tra la polizia e i manifestanti che da oltre sette settimane protestano contro il governo del premier socialista Edi Rama di cui chiedono le dimissioni. Le iniziali contestazioni a un progetto per un mega resort promosso da Jared Kushner, genero di Donald Trump, hanno dato il via a un movimento contro l’intera classe politica del Paese.

I manifestanti, poche centinaia, si sono riuniti davanti alle vie d’accesso al parlamento dove è prevista l’ultima seduta della sessione. Prima lanci di uova contro gli agenti e poi i tentativi di sfondare i cordoni di polizia hanno provocato tensioni e scontri. La polizia ha usato idranti e lacrimogeni per disperdere la folla. Almeno due agenti e un manifestante risultano feriti.

Video X/Tom Welschen

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