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Ultimo aggiornamento: 14:43

Murale dedicato ad Abderrahim Fakir a Roma, lo street artist Harry Greb: “Scioccato come dopo la morte di George Floyd”

di Redazione Cronaca
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L'opera si trova nel quartiere romano del Tufello ed è stata realizzata simbolicamente sullo stesso muro dove fino a pochi mesi fa si trovava il murale dedicato a Stefano Cucchi
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“Sei anni fa ero rimasto scioccato e indignato dalla morte di George Floyd a Minneapolis, ora sto rivivendo le stesse sensazioni, qui in Italia, come se non fosse cambiato nulla”. A parlare è lo street artist Harry Greb, commentando la sua ultima opera: un murale in memoria di Abderrahim Fakir, l’uomo morto a Bologna mentre due poliziotti lo immobilizzavano.

“Trovo assurdo – prosegue l’artista – che chi dovrebbe difendere e aiutare i cittadini metta a repentaglio la loro vita e rimanga fermo senza intervenire”. L’opera si trova nel quartiere romano del Tufello ed è stata realizzata simbolicamente sullo stesso muro dove fino a pochi mesi fa si trovava il murale dedicato a Stefano Cucchi.

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