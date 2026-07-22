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Netanyhau è un “criminale di guerra, responsabile di un terribile genocidio. Sono d’accordo con la Corte Penale Internazionale sul fatto che dovrebbe essere arrestato e processato. La mia amministrazione ha valutato ogni strada possibile sulla base delle leggi esistenti per determinare se New York può eseguire il mandato d’arresto. Ma è chiaro che non abbiamo l’autorità legale indipendente per applicare il mandato”. Così in un video pubblicato sui social, il sindaco Zohran Mamdani ha spiegato di non poter ordinare l’arresto del premier israeliano, se a settembre andrà a New York per partecipare all’assemblea dell’Onu. Ora in un video di poco più di due minuti pubblicato sui suoi canali social spiega di non aver l’autorità per ordinare l’arresto. Mamdani fa notare però che al contrario il governo federale l’avrebbe. “Chiedo che lo faccia. Voglio essere chiaro Benjamin Netanyahu non è il benvenuto a New York come non lo sono gli altri criminali di guerra”. Alcuni giorni fa in un’intervista al New York Times Mamdani aveva annunciato di aver chiesto assistenza ai consulenti legali per capire se ci fosse una strada percorribile coinvolgendo la polizia di New York per arrestare un capo di stato straniero. Già in campagna elettorale Mamdani disse che avrebbe disposto l’arresto di Netanyahu in caso di visita in città.