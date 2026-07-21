La struttura è formata da un mosaico alto 12 metri, composto da 300mila tasselli all’interno di una struttura d’acciaio. L’ultimo pezzettino è stato affidato a Merete Stamneshagen, che perse una figlia nella strage e poi divenne responsabile del Gruppo di sostegno nazionale legato al dramma

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Fare un massacro. Era questa l’intenzione di Anders Behring Breivik, neonazista norvegese che il 22 luglio 2011 lanciò il suo attacco prima con una bomba nel centro di Oslo e poi compiendo una carneficina tra i giovani che si erano radunati per un campo estivo nell’isola di Utøya, organizzato dall’Arbeidernes Ungdomsfylking, l’organizzazione giovanile del Partito laburista. I morti, nel complesso, furono 77. A distanza di quindici anni dalla tragedia, a Oslo è stato inaugurata una struttura simbolica formata da un mosaico alto 12 metri, composto da 300mila tasselli all’interno di una struttura d’acciaio. Per la Norvegia ricordare è una necessità: quanto avvenne durante quella estate rappresenta il peggior fatto di sangue dalla fine della seconda guerra mondiale. Non è un caso che l’installazione sia stata posizionata nel quartiere degli uffici governativi, proprio di fronte al Blocco H, dove Breivik fece esplodere la bomba che fece otto vittime, prima di giungere nell’isolotto di Utøya, travestito dal poliziotto, e portandosi dietro fucile, pistola e una scorta di munizioni.

L’installazione rappresenta un volatile trampoliere circondato dalla vegetazione tipica del lago Tyrifjorden, area dove persero la vita molti giovani che tentarono di scampare alla caccia all’uomo messa in atto dal neonazista. L’intenzione dei promotori è stata quella di coinvolgere quante più persone possibile nella realizzazione dell’opera, proprio per fortificare un processo collettivo di memoria, in un’epoca in cui questa memoria rischia sempre più di essere accantonata o manomessa. Il memoriale è stato ideato da Matias Faldbakken e commissionato dalla Public Art Norway: gli ultimi 7mila tasselli sono stati sistemati da circa duemila volontari. Simbolicamente, l’ultimo pezzettino del mosaico è stato affidato a Merete Stamneshagen, che perse una figlia nella strage e poi divenne responsabile del Gruppo di sostegno nazionale legato al dramma. Il memoriale che sorge nella capitale si unisce ideologicamente al monumento che era stato creato nel 2022 a Utøyakaia.

Nel 2012 fece discutere la condanna comminata a Breivik, che si presentava in aula facendo il saluto nazista: 21 anni di carcere sono sembrati pochi per il gesto compiuto, ma si tratta del massimo che l’ordinamento norvegese contempla, e la pena può essere prorogata se il soggetto viene ritenuto ancora una minaccia per la società. Nel 2022 la richiesta di libertà condizionata presentata dai legali del neonazista è stata respinta, poiché i giudici stabilirono che Breivik non si era pentito; altrettanto infruttuosa la causa intentata dal detenuto contro il governo per il suo stato di isolamento rispetto ad altri carcerati; i magistrati hanno stabilito che è una condizione necessaria per questioni di sicurezza.