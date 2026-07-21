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Il presidente de facto del Nicaragua Daniel Ortega ha annunciato che nel Paese non ci saranno più elezioni, impedendo alle opposizioni di insediarsi al governo al termine dei suoi quasi due decenni di mandato, segnando così un ulteriore rafforzamento del suo controllo e della moglie Rosario Murillo sulle istituzioni.

Durante un discorso per l’anniversario della Rivoluzione sandinista del 1979, Ortega ha annunciato che “qui non ci saranno più elezioni per evitare che tentino di prendere il governo e il potere”, aggiungendo che “i giorni in cui partiti sostenuti dagli yankee e dai somozisti – i sostenitori della dinastia Somoza, la famiglia che ha governato il Nicaragua in modo dittatoriale per oltre 40 anni, dal 1937 fino alla rivoluzione sandinista del 1979 – sarebbero tornati al potere sono finiti”. L’annuncio annulla di fatto le prossime elezioni in Nicaragua, che si sarebbero dovute tenere a novembre 2027 dopo che una serie di riforme costituzionali avevano esteso il mandato presidenziale da cinque a sei anni e ampliato i poteri di Ortega e della moglie, nominata “copresidente”.

Marxista radicale in gioventù e leader di una rivoluzione contro un autocrate sostenuto dagli Stati Uniti, Ortega, 80 anni, è al potere dal 10 gennaio 2007, dopo un precedente mandato negli anni Ottanta. Da allora ha intrapreso diverse misure per riscrivere la costituzione e reprimere il dissenso politico. Dopo l’arresto dei principali candidati presidenziali rivali di Ortega, le elezioni del 2021 erano state contestate dall’opposizione e dalla comunità internazionale e sono tuttora considerate illegittime. Dal 2018, anno in cui si sono verificate grandi proteste di massa, il Nicaragua ha inoltre chiuso più di 5mila organizzazioni, in gran parte religiose, e costretto migliaia di persone a fuggire dal Paese. All’inizio di luglio, il governo Ortega-Murillo ha revocato a moltissimi avvocati l’abilitazione all’esercizio della professione, in quella che gli esperti delle Nazioni Unite hanno definito una “epurazione della professione forense”. Secondo il gruppo Mechanism for Recognition of Political Prisoners, che tiene traccia dei casi, almeno 46 persone sono incarcerate per tali motivi, sebbene il Nicaragua neghi di detenere prigionieri politici.

I movimenti di opposizione in esilio sperano che la pressione internazionale riporti le elezioni in Nicaragua. “Continuano a complottare cercando modi per organizzare partiti in modo che, in un’elezione che presumono si terrà, quei partiti possano poi vincere” ha affermato Ortega davanti ai suoi sostenitori, accusando i suoi avversari di essere stati messi in campo dagli Stati Uniti. Juan Sebastián Chamorro, candidato alle elezioni del 2021 rimasto in carcere fino al suo rilascio negli Stati Uniti nel 2023 insieme a più di altri 200 prigionieri politici, ha affermato che l’annuncio rivela il piano di lunga data di Ortega di consolidare il potere nelle mani del partito sandinista, seguendo la scia di altri paesi con regime monopartitico come la Cina e Cuba. “Ortega e Murillo sono evidentemente spaventati dall’idea che la minima apertura politica possa creare le condizioni affinché il dissenso si manifesti e minacci la loro presa sul potere. Invece di inscenare elezioni truccate, hanno scelto di eliminare del tutto la competizione elettorale”, ha affermato Tiziano Breda, analista senior per l’America Latina presso l’organizzazione indipendente di monitoraggio dei conflitti ACLED. Danny Ramírez Ayérdiz, avvocato nicaraguense e fondatore del Centro Interamericano di Assistenza Legale per i Diritti Umani che indaga dall’Argentina sugli abusi del governo Ortega-Murillo, ha affermato che l’annuncio “rivela il volto di una dittatura che, senza alcuna vergogna, si è trincerata al potere. Ciò indica un livello potenzialmente più elevato di repressione nei confronti delle persone che chiedono la destituzione del governo o lo svolgimento di elezioni”.

Sulla scia dell’operazione militare statunitense che ha portato alla cattura dell’allora presidente venezuelano Nicolás Maduro durante un raid a gennaio, probabilmente nel tentativo di allentare la pressione su di sé, il governo nicaraguense ha dichiarato di aver rilasciato altri prigionieri, senza però dare seguito a queste affermazioni e con scarsa trasparenza sulla questione. Da allora, almeno un attivista detenuto è morto. Negli ultimi anni, il governo ha consegnato agli Stati Uniti e al Guatemala centinaia di attivisti, leader religiosi e politici incarcerati, tra cui diversi candidati alle elezioni presidenziali del 2021, privando molti di loro della cittadinanza nicaraguense e dei propri beni. Le persone liberate hanno raccontato di essere state tenute in isolamento e di aver subito torture fisiche e psicologiche.